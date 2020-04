Leni Klum auch bald ein Supermodel? Mama Heidi verkündet Reizendes

Heidi Klum ist Deutschlands Vorzeige-Topmodel und heutzutage im TV omnipräsent. Nun sprach sie über die Modelabsichten ihrer Tochter Leni, die seit kurzem rege auf Instagram aktiv ist.

Vierfach-Mama Heidi Klum ist zum dritten Mal verheiratet - mit Tom Kaulitz.

ist zum dritten Mal verheiratet - mit Tom Kaulitz. Ein Kind des ehemaligen Topmodels könnte bald in ihre Fußstapfen treten.

könnte bald in ihre Fußstapfen treten. Es ist der Spross aus Heidis erster Ehe mit Flavio Briatore - Tochter Leni Klum.

Los Angeles - Topmodel Heidi Klum hat insgesamt vier Kinder von zwei verschiedenen Vätern - ihre älteste Tochter dürfen wir vielleicht bald ebenfalls auf dem Laufsteg bewundern. Leni Klum ist 15 Jahre alt und damit im besten Alter, um eine Modelkarriere in die Wege zu leiten - und dies ist, wie ihre Mutter Heidi nun erzählt hat, auch die Ambition der hübschen Teenagerin: „Die einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten will, ist meine älteste Tochter Leni“, ließ das deutsche TV-Multitalent* (u. a. „GNTM“*) gegenüber dem US-Magazin People verlauten.

Leni Klum: Heidi-Tochter bald selbst ein bekanntes Model?

Heidi Klum sprach in dem Interview über ihre neue Show „Making the Cut“, war aber auch hinsichtlich ihres Nachwuchses auskunftsfreudig. Zwar möchte Tochter Leni Klum, die neuerdings ihr eigenes Instagram-Profil betreibt, „ihr eigenes Ding machen“, jedoch fühle das Mädchen ebenso eine Anziehungskraft zur Modewelt, schildert das deutsche Vorzeige-Topmodel - die 46-jährige Heidi Klum wurde in den 90er-Jahren selbst als Laufsteg-Schönheit bekannt und erlangte dadurch weltweit Bekanntheit.

+ Heidi Klum hat insgesamt vier Kinder. Eines davon möchte ebenfalls Model werden. © dpa / Jordan Strauss

Zwar treibt sich Leni Klum seit kurzer Zeit auch in den sozialen Netzwerken rum - ihr Gesicht hat die im Mai 16 Jahre alt werdende Heidi-Tochter jedoch den Followern noch nicht offenbart. In einem aktuellen Video-Post sind sie und Heidi Klum* beim Tanzen zu sehen - jedoch ist auch dort das Gesicht der Briatore-Tochter verborgen:

Leni Klum: Wann lüftet Heidi-Tochter ihr Gesicht auf Instagram?

Bislang ist Heidi Klum stets um die Einhaltung der Privatsphäre ihrer Kinder* bemüht und deren Gesichter waren noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Sollte Leni Klum einen ähnlichen Weg wie die berühmte Mama einschlagen, dürfte dies zumindest bei ihr bald der Vergangenheit angehören. Aus der Ehe mit US-Musiker Seal hat Heidi Klum übrigens noch die Sprösslinge Henry (14), Johan (13) sowie eine weitere Tochter namens Lou Sulola (10).

Was die Anzahl der Instagram-Follower angeht, hat Leni Klum jedoch noch einen weiten Weg vor sich: Während ihre Mutter bereits rund 7,2 Millionen Fans auf ihrem Account versammelt, liegt die Kleine bei gerade mal 106.000 virtuellen Beobachtern.

