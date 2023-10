42 Jahre Liebe: Darum streiten sich Howard Carpendale und seine Donnice nie

Seit 42 Jahren sind Howard Carpendale und seine Donnice unzertrennlich. Warum ihre Ehe so harmonisch ist, hat der Schlagersänger jetzt verraten.

Leipzig – Donnice Pierce ist seit 42 Jahren die Frau an Schlager-Star Howard Carpendales (77) Seite. Am Freitagabend machten die beiden einmal mehr auf dem roten Teppich eine gute Figur, als sie zur Verleihung der „Goldenen Henne“ in Leipzig erschienen sind. Das Geheimnis ihrer langjährigen Liebe? „Wir sind sehr ehrlich miteinander“, verriet der Schlagersänger im Interview mit „Bunte“.

Schlagerstar Howard Carpendale: „Ich habe das Gefühl, dass meine Frau mich sehr liebt“

Auch über die Pandemiezeit habe es bei dem Paar „nie einen Streit“ gegeben, obwohl sie zwei Jahre „fast die ganze Zeit miteinander verbracht“ hätten, sagte Carpendale weiter. Sein Tipp: „Es ist ganz wichtig in einer Ehe, dass man entscheidet, welche Rolle man spielen will. Und ich habe das Gefühl, dass meine Frau mich sehr liebt und das ist ein sehr schönes Gefühl, das ich versuche, zu erwidern.“

Der deutsch-südafrikanische Sänger ist am Freitag für sein Lebenswerk mit einer „Goldenen Henne“ ausgezeichnet worden. Auf der Bühne gab es für ihn einen Überraschungsmoment. Nachdem er seine neue Single „Du bist das Letzte“ sowie seine großen Hits „Ti Amo“ und „Hello Again“ zum Besten gegeben hatte, trat plötzlich sein Sohn Wayne Carpendale (46) ins Scheinwerferlicht, der aus seiner vorangegangenen Ehe mit Claudia Carpendale (geb. Hertzfeld) stammt.

Wayne Carpendale überrascht Vater Howard auf der Bühne

Dieser hielt dann die Laudatio für seinen Vater, die für viele Emotionen sorgte. „Ich kann sagen, dass ich in 46 Jahren meinen Vater noch nie halbherzig auf der Bühne gesehen habe“, sagte Wayne Carpendale sichtlich gerührt. „Ich wurde oft gefragt, wie es denn war, mit so einem Übervater aufzuwachsen, der immer weg war – du warst nie ein Übervater, du warst einfach nur mein Dad, mein bester Freund. Du warst und bist für mich immer da.“

Nach einer innigen Umarmung erklärte Vater Howard Carpendale anschließend: „Ich kann euch nur von ganzem Herzen sagen: Ich wusste nichts darüber. Ich wollte hier drei Lieder singen und das wars. Dass du dafür gekommen bist – so kenne ich dich, mein Sohn.“ Verwendete Quellen: Bunte, MDR