„Meine zwei neuen besten Freunde“: Spielerfrau von deutschem Ex-Nationaltorwart prahlt mit Oberweite

Malediven - Stolz wie Oskar lächelt sie in die Kamera, als hätte sie gerade den Nobelpreis gewonnen. Der Grund für die Freude ist bei Lilli Hollunder, Schauspielerin und Spielerfrau von René Adler, jedoch etwas banaler. Der TV-Star (u.a. ARD) hat ordentlich an Oberweite zugelegt - und weiß diese auch gekonnt bei Instagram in Szene zu setzen.

Lilli Hollunder (ARD) präsentiert bei Instagram neue Oberweite - mit René Adler im Urlaub

Lilli Hollunder bekommt gemeinsam mit ihrem René ein Baby, so viel war schon bekannt. Mittlerweile macht sich das auch am Bauchumfang bemerkbar - doch nicht nur da. Die Schauspielerin darf sich über einen Zuwachs in der Oberweite freuen, ein netter Nebeneffekt der Schwangerschaft. Grund genug für Lilli, diese auch bei Instagram zu präsentieren. So postete sie ein Bild im Bikini und schrieb dazu: „Happy Valentines Day an meine zwei neuen besten Freunde. Schade, dass ihr nicht für immer bleibt. Aber wir genießen jetzt einfach die Zeit, die uns geschenkt wurde, zusammen. I love you.“

Auf dem Foto ist die Oberweite von Lilli Hollunder in voller Pracht zu sehen. Sie ist derzeit mit René Adler, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist*, auf den Malediven. Im Hintergrund des Bildes sind ein Pool und Palmen zu erkennen - für das Paar könnte es schlechter laufen.

Lilli Hollunder (ARD) präsentiert bei Instagram stolz neue Oberweite

Es ist nicht das erste Bild, dass Lilli Hollunder aus dem Malediven-Urlaub auf Instagram teilt. Der frühere „Verbotene Liebe“-Star (ARD) hält schon seit einigen Wochen ihren Babybauch stolz in die Kamera. Dass nun noch eine enorme Oberweite hinzugekommen ist, begeistert auch die Fans der 33-Jährigen. „Let‘s Dance“-Star Sabrina Mockenhaupt schreibt etwa: „Sieht gut aus.“ Ein anderer Fan meint in Anspielung auf die Oberweite: „Die wird René bestimmt auch lieben.“

Was René Adler und auch Lilli Hollunder sicherlich nicht so gerne hören werden: Vermutlich währt die Freude über die neue Oberweite nicht ewig. Dafür rückt das Baby-Glück immer näher. Erst vor knapp einem Jahr hatte René Adler seine aktive Fußballerkarriere beendet. Zwei Jahre zuvor war Adler sogar beim FC Bayern im Gespräch. Heute fungiert der Ex-Nationalkeeper als TV-Experte.

