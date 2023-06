BossHoss-Star Sascha Vollmer äußert sich zu Vorwürfen gegen Till Lindemann: „Muss Konsequenzen tragen“

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann werden öffentlich rege diskutiert. Am „Raffaello Summer Day“ traf IPPEN.MEDIA die BossHoss-Stars Alec Völkel und Sascha Vollmer und sprach mit ihnen über die Anschuldigungen.

Berlin - Am Mittwochabend (22. Juni) mischten sich am „Raffaello Summer Day“ unter anderem die BossHoss-Musiker Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) unters Volk. Auch auf dem Event kam man an den derzeit kursierenden Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) nicht vorbei. Im Interview mit IPPEN.MEDIA kam das Musiker-Duo auf die Anschuldigungen zu sprechen.

BossHoss-Star Alec Völkel spielte früher selbst im Vorprogramm für Rammstein

Mehrere Frauen werfen Till Lindemann sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Der Rocker selbst hat inzwischen seine Anwälte hinzugezogen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.-o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, schreiben die Rechtsanwälte in einer Pressemitteilung..

Ebenso wie Jay Khan (41), der schon jetzt schlimme Konsequenzen für Rammstein befürchtet, sprachen auch BossHoss mit IPPEN.MEDIA über die jüngsten Ereignisse rund um Till Lindemann. Alec Völkel, der früher selbst in der Heavy-Metal-Band Boon als Vorprogramm für Rammstein gespielt hat, hielt sich allerdings bedeckt. „Da wurde so viel geredet in den letzten drei Wochen“, meinte Sänger und erklärte, sich daran nicht auch noch beteiligen zu wollen. Sascha Vollmer hingegen äußerte sich zu den Anschuldigungen.

Coaches in den ersten drei Staffeln von „The Voice of Germany – BossHoss sind heute noch stolz In den ersten drei Staffeln von 2011 bis 2013 nahmen Alec Völkel und Sascha Vollmer auf dem berühmten Doppelstuhl bei „The Voice of Germany“ Platz. Auch heute sprechen sie noch positiv über diese Erfahrung: „Wir freuen uns, dass wir Teil der ‚The Voice‘-Familie sind und waren. Und dass wir in der extrem spannenden Anfangsphase dabei sein durften. Das war etwas ganz Neues für Deutschland. Für die Musikwelt insgesamt. Und das hat uns gefreut“, betonte Alec im Interview mit IPPEN.MEDIA auf dem „Raffaello Summer Day“. Den künftigen Coaches drückt er aber ebenfalls die Daumen: „Aber das Rad dreht sich weiter und jetzt sind andere dran. Die sollen dafür sorgen, dass es so bleibt.“

Sascha Vollmer über die Diskussion rund um Till Lindemann: „Wir haben ein klares Gesetz“

Für Sascha „Hoss Power“ Vollmer liegt eine Sache auf der Hand: „Wir haben ein klares Gesetz und klare Fakten, was geht und was nicht geht. Egal wer – wenn er dagegen verstößt, muss er damit leben und auch die Konsequenzen tragen. Und wenn jemand unschuldig ist, dann sollten sich andere dafür entschuldigen“, meinte er gegenüber IPPEN.MEDIA, merkte gleichzeitig aber auch an: „Ich will auch nicht mehr sagen, das ist ein brisantes Thema.“

Die Vorwürfe rund um Rammstein-Frontmann Till Lindemann werden öffentlich rege diskutiert. Am „Raffaello Summer Day“ sprach den die BossHoss-Musiker Sascha Vollmer und Alec Völkel mit IPPEN.MEDIA über die Anschuldigungen © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Gonzales Photo

Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens beteiligten sich schon an der Diskussion um den Rammstein-Frontmann. Auch Harald Schmidt positionierte sich bereits im Fall Lindemann. Verwendete Quellen: Interview mit BossHoss am 21. Juni am „Raffaello Summer Day“