Trotz Lindemann-Skandal: Enormer Ansturm auf Rammstein-Tickets

Von: Diane Kofer, Jonas Erbas

Rammstein haben für 2024 wieder eine Tour angekündigt – und das trotz des Skandals um Frontmann Till Lindemann. Seit Mittwoch gibt es Tickets und die Nachfrage ist riesig.

Update vom 19. Oktober 2023: Berlin – Vor wenigen Tagen haben Rammstein angekündigt, dass sie 2024 wieder durch Europa touren werden. Zunächst sollte die Band in Deutschland nur in Dresden und Gelsenkirchen gastieren – mittlerweile gibt es noch Zusatzshows in Frankfurt. Zuvor wurde vermutet, dass einige Fans die Konzerte nach dem Skandal um Frontmann Till Lindemann (60) boykottieren könnten. Doch Fehlanzeige: Seit Mittwoch (18. Oktober 2023) sind die Tickets verfügbar und die Fans stürzen sich darauf.

Trotz der mittlerweile eingestellten Ermittlungen gegen Till Lindemann stürzen sich die Rammstein-Fans auf die Tickets der neuen Tour. © Funke Foto Services (Fotomontage)

Auf der Verkaufsplattform Eventim sind schon am zweiten Tag des Vorverkaufs einige Termine nicht mehr verfügbar. So sind für den Auftritt in Frankfurt aktuell keine Karten vorrätig und auch die Dresden-Shows scheinen bereits ausverkauft zu sein. Für die Termine am 29., 30. und 31. Juli 2024 in Gelsenkirchen gibt es noch einzelne Tickets ab 82,68 Euro.

Viele Fans beschwerten sich am Mittwoch allerdings über die langen Warteschlangen beim Vorverkauf oder darüber, keine Tickets zum Wunschtermin ergattert zu haben. „Es ist unfair, keine Eintrittskarten, nach 40 Minuten im Warteraum“, meckerte jemand auf Instagram. „Die Server von Eventim sind echt ein schlechter Witz. Da geht ja überhaupt nichts im normalen Vorverkauf“, meinte ein anderer. Auch Karten für die vorderen Stehbereiche seien direkt ausverkauft gewesen.

Update vom 17. Oktober 2023: Berlin – Gute Neuigkeiten für Rammstein-Fans! Einen Tag vor ihrem Ticketverkauf für ihre große Welttour 2024 wurden auf der offiziellen Website vom Rammstein noch einmal zwei Zusatztermine für Deutschland hinzugefügt. Am Donnerstag (11. Juli 2024) und Freitag (12. Juli 2024) finden die Konzerte im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt.

Erstmeldung vom 16. Oktober 2023: Berlin – Nachdem 2023 vor allem Till Lindemann (60) für etliche Schlagzeilen gesorgt hatte, sah es zeitweise nicht danach aus, als bekämen Rammstein-Fans so schnell erneut die Gelegenheit, ihre Lieblingsband noch einmal live zu sehen. Doch es kam ganz anders: Auch 2024 gehen die Berliner Chartstürmer (elf Nummer-eins-Alben in Deutschland) auf große Tour und gastieren dabei in den großen Stadien Europas. Die Deutschland-Termine fallen allerdings recht dürftig aus.

Ab Juni 2024 steigt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft, durch die hierzulande viele Stadien belegt sind – Rammstein spielend deswegen den Großteil ihrer Shows im Ausland © MIS/Imago & Malte Krudewig/dpa

Kaum Rammstein-Konzerte in Deutschland – weil parallel EM stattfindet?

Schuld daran könnte unter anderem die Fußball-Europameisterschaft sein, die fast zeitgleich – vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 – in Deutschland ausgetragen wird. In eben diesem Zeitraum findet auch ein Teil von Rammsteins Europe Stadium Tour 2024 statt (vom 11. Mai 2024 bis 29. Juli 2024). Die führt Till Lindemann und Co. jedoch nur für insgesamt sechs Konzerte in die Bundesrepublik (Dresden am 15., 16. und 18. Mai und Gelsenkirchen am 26., 27. und 29. Juli). Parallel zu dem Fußball-Großevent möchte man offenbar keinen Halt in der Heimat machen.

Dass man hierzulande auf der kommenden Rammstein-Tour fast leer ausgeht, ärgert die heimischen Fans gewaltig: „Bisschen zu wenig Deutschland, finde ich“ oder „Was ist mit Berlin, München und Leipzig?“, heißt es bei Instagram in den Kommentaren der Konzertankündigung. Der Schuldige scheint schnell gefunden: „Wen juckt die Drecks-EM?“, ärgert sich ein Fan und mutmaßt, die Band um Till Lindemann habe inzwischen ohnehin „mehr Fans als die deutsche Nationalmannschaft“.

2024 steht für Rammstein ein großes Jubiläum an Für 2024 hat Rammstein bisher lediglich weitere Stopps ihrer Europe Stadium Tour angekündigt – viele Fans hatten allerdings auf die Verkündigung mehrere Jubiläumsshows gehofft. Der Grund: Im kommenden Jahr feiern Till Lindemann und Co. das 30-jährige Bestehen ihrer Band. Ob und inwieweit dieser denkwürdige Anlass begangen wird, ist Stand jetzt (16. Oktober) allerdings noch unklar.

Rammstein-Fans können auch Nachbarländer ausweichen – folgen weitere Konzerte?

Ob die Europe Stadium Tour 2024 noch mit weiteren Konzerten auftrumpft, bleibt abzuwarten. Deutsche Fans, die nicht an den Rammstein-Shows in Dresden oder Gelsenkirchen teilnehmen können, haben die Chance auf Termine in Nachbarländern wie etwa Tschechien (Prag am 11. Mai), Dänemark (Kopenhagen am 5. Juli) oder Österreich (Klagenfurt am 17. und 18. Juli) auszuweichen.

Einige Fans vermuten jedoch, dass Rammstein im Laufe des Jahres noch weitere Konzerte für 2024 ankündigen wird. Ein tatsächliches Indiz für diese Annahme gibt es allerdings nicht. Die vergangenen Schlagzeilen um Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgten indes jüngst indirekt dafür, dass Sophia Thomalla (34) nach 12 Jahren aus CDU ausgetreten ist.