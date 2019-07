Lisa Martinek (†47): Kollegin veröffentlicht eines ihrer letzten Fotos - mit herzzerreißenden Worten

Gesine Cukrowski verbrachte nach eigener Aussage den letzten Abend vor ihrer verhängnisvollen Italien-Reise mit Lisa Martinek. Die Schauspielkollegin hat eine bewegende Nachricht auf Instagram gepostet.

Update vom 3. Juli: Der plötzliche Tod von Lisa Martinek entsetzt immer noch Freunde und Kollegen. Besonders tief getroffen hat das schreckliche Unglück Schauspielkollegin Gesine Cukrowski, die noch den letzten Abend vor ihrer verhängnisvollen Italien-Reise mit Martinek verbracht hatte. In einem herzzerreißenden Instagram-Post und einem berührenden Schwarz-Weiß-Bild schildert sie ihre Gefühle: „Das war am Abend vor Deiner Italienreise. Wir hatten einen wunderbaren Abend, mit so viel Freude. Vor allem Vorfreude. Auf alles, was da kommen sollte... Um Missverständnisse auszuräumen: Lisa und ich waren Kolleginnen, die sich geschätzt haben. Wir hatten viel Spaß, wenn wir zusammen gedreht haben und uns gefreut, wenn wir uns bei Events getroffen und gequatscht haben. So, wie an diesem Abend, ein Zufall.“

„Wir stehen unter Schock“ - Nach Lisa Martineks Tod: Wie geht mit ARD-Serie „Die Heiland“ weiter?

Die News vom 2. Juli: Marciana (Isola d'Elba) - Der Schock nach dem tragischen Tod von Lisa Martinek (47) während des Familienurlaubs auf der italienischen Ferieninsel Elba am vergangenen Freitag sitzt tief. Die Umstände ihres völlig unerwarteten Todes sind nach wie vor rätselhaft. Zusammen mit ihrem Mann Giulio Ricciarelli und ihren Kindern soll die beliebte Serien-Darstellerin übereinstimmenden Berichten zufolge von einem Boot aus getaucht und sich plötzlich unwohl gefühlt haben. Nach dem Auftauchen habe Martinek das Bewusstsein verloren. Ihr Mann sei daraufhin sofort zurück an Land gefahren und habe Hilfe geholt. Doch die Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte waren vergeblich - kurz darauf starb die dreifache Mutter im Krankenhaus.

Klarheit über die Todesursache von Lisa Martinek soll die am Dienstag stattfindende Obduktion bringen.

Wie geht es mit Lisa Martineks ARD-Serie „Die Heiland“ weiter?

Martinek war zuletzt in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen, unter anderem in der ZDF-Samstagskrimireihe „Schwartz & Schwartz“, in der Münchner „Tatort“-Folge „Künstliche Intelligenz“ (2018) oder in der ARD-Anwaltsserie „Die Heiland“. Dort spielte Lisa Martinek die Hauptrolle der blinden Strafverteidigerin Romy Heiland. Im Juli sollten sechs weitere Folgen gedreht werden. Nun stellt sich die Frage, wie es mit der beliebten Serie weitergeht.

Für Juli geplante Dreharbeiten zu „Die Heiland“ werden ausgesetzt

Wie Bild.de (Bezahlinhalt) von einem Sprecher des verantwortlichen Senders RBB erfahren haben will, werden die Dreharbeiten ausgesetzt. Ob das das Ende der Serie bedeutet oder „Die Heiland“ zu einem späteren Zeitpunkt mit einer anderen Besetzung fortgeführt wird, ist derzeit völlig unklar. „Wir wissen es alle gerade nicht. Wir stehen unter Schock und versuchen, uns gerade zu sortieren“, zitiert das Blatt einen Produktions-Insider.

Auf der ARD-Homepage sind anlässlich von Martineks Tod mehrere Wiederholungen von „Die Heiland“-Folgen angekündigt.

In der deutschen Filmbranche sorgte erst im Frühjahr dieses Jahres die Todesnachricht von Schauspielerin Hannelore Elsner für große Trauer.

va