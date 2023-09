„Chaos, schlechter Krisenmodus“: Flugzeugunfall mit „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi an Bord

Joachim Llambi dürfte den meisten wohl für seine oft nicht so einfühlsamen Kommentare als Juror der RTL-Kultshow „Let's Dance“ bekannt sein. Auf Instagram teilt der ehemalige Profitänzer nun jedoch gegen eine Fluggesellschaft aus.

Palma de Mallorca – Am vergangenen Dienstag sollte es für Joachim Llambi (59) nicht so laufen, wie geplant. Nach einem Aufenthalt auf der spanischen Insel Mallorca kam es vor seinem Rückflug nach Deutschland zu Komplikationen, und der TV-Juror erlebte selbst einen im wahrsten Sinne des Wortes erschütternden Moment.

Llambi an Bord: Flugzeug rammt linken Flügel einer Condor-Maschine

Eine Condor-Passagiermaschine, in der auch Llambi saß, befand sich gerade auf dem Weg nach Frankfurt, als sie von einer anderen Maschine gerammt wurde, wie auch RTL.de berichtete. Demnach hat eine Boeing 737 der spanischen Gesellschaft Air Europa während eines Manövers am Boden den knapp 24 Jahre alten Condor-Flieger mit dem linken Flügel getroffen.

Eine Sprecherin von Condor sagte dem Sender: „Dabei wurde niemand verletzt. Die 268 Gäste sowie acht Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug normal und unbeschadet verlassen. Condor wird eine Ersatzmaschine entsenden, um die Gäste heute am späten Nachmittag nach Deutschland zu fliegen. Der Vorfall sowie das Flugzeug werden nun technisch und von den zuständigen Behörden untersucht.“

Joachim Llambi wütet nach Flugzeug-Crash: „Schlechter Krisenmodus“

Auf Instagram machte Llambi anschließend seiner Empörung Luft und postete ein Bild des zerstörten Flügels der Condor-Maschine: „Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel (Loch im Rumpf - Foto). Polizei, Feuerwehr und zahlreiche Mitarbeiter des Flughafens standen um unser Flugzeug. Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt, und jetzt soll der Flieger in 8 Stunden gehen. So ein Chaos, meine ganzen Termine fallen flach! Von Condor weit und breit keine Spur, Mitarbeiter in Palma Fehlanzeige. Schlechter Krisenmodus“, schrieb der Halbspanier.

Auch seine Fans zeigten vollstes Verständnis für den Ärger des „Let's Dance“-Jurors, eine Followerin nahm den Beitrag jedoch mit Humor. „War wohl gerade Siesta für die Condor-Mitarbeiter“, schrieb sie. Llambi reagierte auf den Kommentar hingegen mit: „Neh, die Condor Mitarbeiter haben alles richtig gemacht, der Pilot der anderen Maschine hat gepennt.“ Eine weitere Userin fasste den Vorfall positiver zusammen: „Hauptsache ist doch, dass niemandem etwas passiert ist. Guten Heimflug.“ Laut RTL-Angaben soll Joachim Llambis Rückflug noch am selben Tag um 17.45 Uhr mit einem Ersatzflugzeug von Condor nach Frankfurt gestartet sein.

Verwendete Quellen: RTL.de, Instagram