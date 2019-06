Nach 71 Ehejahren: Die Queen und Prinz Philip leben nicht mehr unter einem Dach

Sie haben fast Dreiviertel ihres Lebens gemeinsam verbracht, nun aber wohnen sie getrennt: Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sehen sich kaum noch.

Immer strahlend vor Glück, immer freundlich, gut gelaunt und möglichst fehlerfrei: Royals gelten als makellose Vorbilder und führen gewohnheitsmäßig ein Bilderbuchleben. Doch nun könnte diese perfekte Fassade Risse bekommen, denn hinter den Wänden des Buckingham Palace scheint nicht alles eitel Sonnenschein zu sein. Ein Familienmitglied soll sogar schon ausgezogen sein und nun meilenweit entfernt wohnen. Steht der britischen Königsfamilie also tatsächlich eine dramatische Trennung ins Haus - beziehungsweise in den Palast?

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip: Getrennte Wohnsitze des britischen Königspaares?

Beide gehen sie auf die 100 zu und haben beinahe drei Viertel ihres Lebens miteinander verbracht. Doch nach 71 gemeinsamen Jahren könnte die Ehe von Queen Elizabeth und Prinz Philip nun vor dem Aus stehen. Angeblich leben die beiden nicht mal mehr unter einem Dach.

Ein trauriges Geschenk für den Monarchen, der gerade (am 10. Juni) seinen 98. Geburtstag feierte. Zwar soll er seinen Ehrentag noch gemeinsam mit seiner Frau begangen haben, doch das scheint die große Ausnahme zu sein. Viel Zeit verbringt das Ehepaar nämlich angeblich nicht mehr miteinander. Denn wie einige Experten dem britischen Dailystar verraten haben, leben die beiden Adeligen schon seit längerem getrennt voneinander.

So soll Prinz Philip den Buckingham Palace bereits vor einiger Zeit verlassen haben und stattdessen in das meilenweit entfernte Wood Farm Cottage in Norfolk gezogen sein. Doch ist diese räumliche Distanz tatsächlich der Beweis für ein endgültiges Scheitern ihrer so lange so harmonisch wirkenden Beziehung?

Immerhin wären sie nicht die einzigen in der Familie, bei denen es trotz aller Konventionen zur Scheidung kam.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip vor dem Ehe-Aus?

Tatsächlich behaupten einige Insider, das britische Königspaar würde zwei getrennte Leben führen und sich dabei teilweise wochenlang nicht sehen. Aber: Telefonieren sollen die beiden fast ständig! Nach einer skandalösen Ehekrise klingt das schon mal nicht.

Und auch für den räumlichen Abstand, die zwischen den Royals liegt, könnte es einen - im Grunde genommen - romantischen Grund geben. Denn wie eine anonyme Quelle weiter verraten hat, soll die Queen ihrem Mann lediglich einen vernünftigen Ruhestand ermöglichen wollen; fernab der Hektik im Buckingham Palace.

„Sie kennt ihn zu gut“, heißt es, „wenn er immer noch im Zentrum des royalen Lebens wohnen würde, hätte er das Gefühl, ebenfalls involviert sein zu müssen.“ Auf Wood Farm stattdessen könne er entspannen, ohne trotzdem zu weit weg zu sein.

Prinz Philip besucht Queen Elizabeth II. noch regelmäßig

Den Buckingham Palace dagegen würde der 98-Jährige mehr als Arbeitsplatz mitten im lauten London sehen - das genaue Gegenteil also zum weitaus gemütlicheren Leben auf dem ruhigen Landsitz.

Zwar soll Prinz Philip seine Frau noch regelmäßig in ihrem Palast besuchen und es auch genießen, dort Pferdekutsche zu fahren, sich aber immer wieder auch gerne zurückziehen.

Denn während die Queen mit ihren 93 Jahren immer noch einen großen Teil ihres Lebens arbeitend verbringe, entspanne ihr Mann lieber beim Lesen oder Malen auf seinem Cottage. Und das sei ihm nach einem so turbulenten Leben als oberster Repräsentant eines ganzen Landes ja auch durchaus vergönnt.

