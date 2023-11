Vorwürfe gegen Til Schweiger: Jetzt spricht Tochter Luna

Von: Lukas Einkammerer

In den vergangenen Monaten wurden Til Schweiger schwere Vorwürfe gemacht. Seine Tochter Luna spricht erstmals öffentlich darüber.

Dubai – Til Schweiger (59) zählt seit Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands, doch in den vergangenen Monaten wurde der gebürtige Freiburger mit schweren Vorwürfen wegen seines Verhaltens an Filmsets und seines Alkoholkonsums konfrontiert. Nachdem er im Oktober erstmals selbst über die Negativschlagzeilen gesprochen hat, bezieht nun auch Tochter Luna (26) offen dazu Stellung.

„Gibt zwei Seiten einer Geschichte“: Luna Schweiger spricht über Vorwürfe gegen Vater Til

Im Interview mit Stern sprach Til Schweiger kürzlich über die Anschuldigungen der vergangenen Monate. „Ich bin ein freundlicher Mensch“, erklärte der Schauspieler. Daher möchte er auf keinen Fall, dass jemand Angst vor ihm habe – allerdings hätten ihm seine Freunde bereits früher darauf aufmerksam gemacht, dass seine Art hin und wieder „angsteinflößend“ sei. Mittlerweile sei ihm außerdem bewusst, dass er ein Alkoholproblem habe. „Ich habe dieses Thema immer vor mir hergeschoben. Es wurde schleichend mehr, und dann kam es zu Kontrollverlusten. Danach habe ich mich immer unheimlich geschämt.“

Am Rande eines Mode-Events in Dubai kam nun Luna Schweiger auf den Wirbel rund um ihren berühmten Vater zu sprechen – und lobt dabei insbesondere dessen Stern-Interview. „Ich finde es gut“, erklärt sie gegenüber RTL, „Es gibt immer zwei Seiten zu einer Geschichte und ich finde, er hat sich echt ehrlich entschuldigt.“ Sie kenne eine „ganz andere“, rein „positive“ Seite von ihm und betont: „Ich bin unglaublich stolz, aber das war ich eh immer, und ich werde auch weiterhin auf ihn stolz sein.“

„Belastend“: Luna Schweiger kritisiert öffentlichen Umgang mit Til Schweiger

Zudem übt Luna Kritik an der Art, in der mit Til Schweiger öffentlich umgegangen wurde. „Es ist total belastend“, erklärt sie, „Vor allem, weil es sehr einseitig ist und sehr viele Leute, die Positives über ihn sagen würden und das gerne wollen (…) – das will leider keiner hören, die wollen immer alles Negative hören.“

Luna Schweiger spricht offen über die Vorwürfe gegen ihren Vater Til. © IMAGO/Reichwein; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

