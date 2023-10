„Polizeiruf 110“-Liebling Lutz Riemann ist tot

Von: Jonas Erbas

Als Oberleutnant Zimmermann erlangte Lutz Riemann dank der Krimi-Reihe „Polizeiruf 110“ vor allem in der DDR große Popularität. Nun ist der Schauspieler im Alter von 82 Jahren verstorben.

Greifswald – Wie sein Verleger Frank Schumann der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch (25. Oktober) offiziell bestätigt hat, ist der Schauspieler Lutz Riemann am Montag (23. Oktober) in einem Krankenhaus im vorpommerschen Greifswald verstorben. Er wurde 82 Jahre alt. Bekannt wurde der 1940 in Stettin geborene Fernsehdarsteller ab 1983 vor allem durch seine wiederkehrende Rolle im „Polizeiruf 110“.

In der vom Deutschen Fernsehfunk (DFF; staatliches Fernsehen der DDR) produzierten Krimireihe hatte Riemann bis 1991 insgesamt 25-mal den Oberleutnant Zimmermann verkörpert. Auch in anderen Fernseh- und Filmproduktionen, darunter der DDR-Komödie „Ein Hahn im Korb“ (1978) oder dem DEFA-Spielfilm „Die Alleinseglerin“ (1987), hatte man auf Lutz Riemanns schauspielerisches Können gesetzt.

Nach der Wiedervereinigung war der „Polizeiruf 110“-Darsteller vorwiegend als Redakteur und Moderator für den NDR tätig gewesen, unter anderem als Außenreporter für das „Nordmagazin“. Darüber hinaus betätigte er sich als Autor („Der Untergang der Beluga“).

Vor allem in seiner Rolle als Oberleutnant Zimmermann in der Reihe „Polizeiruf 110“ erlangte Lutz Riemann große Popularität beim DDR-Fernsehpublikum © arguseye/Imago

Im August 2013 wurde bekannt, dass Riemann zu DDR-Zeiten als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) für die Staatssicherheit sein Thüringer Umfeld ausspioniert hatte. Abschied mussten die Fernsehzuschauer jüngst auch von einem anderen Liebling nehmen: „Ab ins Beet!“-Star Ralf „Ralle“ Ender ist jüngst unerwartet gestorben. Verwendete Quellen: Deutsche Presse-Agentur, ndr.de