Iris Klein bei „Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk verzichtet auf das Angebot

Beim „Wetten, dass..?“-Finale dabei? Thomas Gottschalk macht sich über Iris Klein lustig

Von: Diane Kofer

Teilen

Für seine letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe verspricht Thomas Gottschalk einen Hammer-Cast. Mike Krüger hat einen Vorschlag: Iris Klein. Was hält der Moderator davon?

Baden-Baden – Thomas Gottschalk (73) plant seinen Abschied von „Wetten, dass..?“ und lädt im November ein letztes Mal zu einer Mega-Show ein. Sein Freund Mike Krüger (71) hat einige Ideen, wie das Finale aufgewertet werden kann. Doch mit Trash-TV-Sternchen Iris Klein (56) auf der Gästeliste kann er bei dem Moderator nur wenig punkten. Die beiden machen sich über die Mutter von Daniela Katzenberger (37) lustig.

Wegen Désirée Nick: Lädt Thomas Gottschalk etwa Iris Klein zum „Wetten, dass..?“-Finale ein?

Eigentlich war es ein gut gehütetes Geheimnis, welche Stars zur Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 25. November 2023 eingeladen sind. In seinem Podcast „Die Supernasen“ enthüllte Thomas Gottschalk die Gäste aber ganz beiläufig selbst. Bis zur Ausstrahlung ist noch etwas Zeit, weshalb sich an der Gästeliste noch viel tun kann. Mike Krüger hat einen Vorschlag für einen ganz besonderen Act, doch der kommt bei seinem Kollegen nicht wirklich gut an.

Iris Klein im Wandel der Jahre – so sah die Katzenmama früher aus Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

In der vergangenen Podcast-Folge hatten Mike Krüger und Thomas Gottschalk über Désirée Nicks (67) Playboy-Fotos gelästert. Die Reality-TV-Bekanntheit hat daraufhin reagiert und vorgeschlagen, sich in der kommenden „Wetten, dass..?“-Ausgabe live auszuziehen – sofern Herr Gottschalk mitzieht. Mike Krüger kam bei diesem Vorschlag eine neue Idee, die er dem 73-Jährigen unterbreitet. „Da würde ich vorschlagen: ‚Nein, wir geben bei ‚Wetten, dass..? jetzt Iris Klein eine Chance. Was hältst du davon, Thomas?“, fragt er. Immerhin hat Iris Klein auch Ambitionen, wie La Nick auf dem Cover des Männermagazins zu landen.

Alle Infos zur letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe Wann: 25. November 2023, um 20:15 Uhr

Wo: Offenburg

Ticketkauf: per Losverfahren

Gäste: noch nicht offiziell verkündet

Iris Klein bei „Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk verzichtet auf das Angebot

So richtig punkten kann Mike Krüger mit diesem Plan nicht bei Thomas Gottschalk. Für den TV-Star muss er zunächst einmal zusammenfassen, um wen es sich bei Iris Klein überhaupt handelt. „Für alle, die nicht wissen, wer das ist. Das ist die Mutter von Daniela Katzenberger, die dadurch berühmt wurde, dass sie mal zur Playboy-Mansion gefahren ist und da geklingelt und wollte Herrn Hefner fragen, ob sie auch mal in den Playboy darf, aber er hat nicht aufgemacht“, zieht er über die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin her.

Thomas Gottschalk lehnt das Angebot, sie in seiner finalen Sendung zu begrüßen, daraufhin auch dankend ab. Er kann sich eine bessere Besetzung vorstellen. „Also so weit, dass Iris Klein sich bei ‚Wetten, dass?‘ auszieht“, setzt er ungläubig an. Und betont dann: „Im Moment kommt Cher. Ich sage da natürlich nichts zum Thema Cher, beinahe hätte ich ein wandelndes Ersatzteillager gesagt.“ Doch das „wandelnde Ersatzteillager“ zieht er Iris Klein offenbar gerne vor.

Thomas Gottschalk moderiert bald ein letztes Mal „Wetten, dass..?“. Wird er dann auch Iris Klein auf seiner Couch begrüßen? © Imago/ Future Image; Instagram/ iris_klein_mama (Fotomontage)

Einen Gast hätte der gebürtige Bamberger aber gerne in seiner Show begrüßt: Samuel Koch (36), der als Wettkandidat einst einen schweren Unfall hatte. Doch der Autor gab Thomas Gottschalk einen Korb und sagte für die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe ab. Verwendete Quellen: „Die Supernasen“ (Folge: Medienecho, RTL+)