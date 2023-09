Jetzt wird‘s privat: König Charles schwelgt beim Staatsbesuch in Frankreich in embryonalen Erinnerungen

Von: Susanne Kröber

Teilen

Beim Staatsbankett mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erinnerte König Charles III. in einer rührenden Rede an einen früheren Frankreichbesuch seiner Eltern.

Paris – Bereits im März sollte der Staatsbesuch von König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) in Frankreich stattfinden, doch aufgrund von Protesten und Unruhen im Land wurde der Termin verschoben. Jetzt war es endlich so weit und Paris rollte den roten Teppich für das britische Königspaar aus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (70) empfingen Charles und Camilla am Pariser Triumphbogen, es folgte eine Fahrt über die Champs-Élysées.

Schon vor der Geburt ein Frankreich-Fan: König Charles unterhält beim Staatsbankett mit lustiger Anekdote

Am ersten Abend der dreitägigen Frankreichreise stand dann ein festliches Staatsbankett im Schloss Versailles auf dem Programm. Über 150 geladene Gäste, darunter Stars wie Mick Jagger (80), Hugh Grant (63) und Charlotte Gainsbourg (52), kämpften sich auf dem toten Teppich durch Wind und Sturm, die ein oder andere Frisur wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Königin Camilla glänzte davon unberührt in einer mitternachtsblauen Traumrobe mit Umhang von Dior. Frankreichs First Lady Brigitte Macron hatte sich für ein Kleid in der gleichen Farbe entschieden, König Charles und Emmanuel Macron erschienen elegant im Anzug mit Fliege.

Trooping the Colour 2023: Die besten Bilder der Geburtstagsparade von König Charles Fotostrecke ansehen

Kein Staatsbankett ohne Reden – natürlich ergriff auch König Charles III. im Spiegelsaal von Schloss Versailles das Wort. Dabei rührte er die Anwesenden – wohlgemerkt in fließendem Französisch – mit einer Anekdote über Prinz Philip (99, † 2021) und Queen Elizabeth II. (96, † 2022), die im Laufe ihrer Regentschaft ganze 13 Mal zu Gast in Frankreich war. „Der erste gemeinsame offizielle Besuch führte meine Eltern 1948 nach Frankreich, kurz nach ihrer Hochzeit“, so Charles. „Berichten zufolge sorgten sie für großes Aufsehen und tanzten bis in die frühen Morgenstunden im glamourösen Chez Carrere in der Rue Pierre Charron zur Musik von Edith Piaf.“ Doch Charles wurde sogar noch persönlicher – Queen Elizabeth war damals mit ihm schwanger.

Ich vermute, dass das schon sechs Monate vor meiner Geburt einen unauslöschlichen Eindruck bei mir hinterlassen hat – ‚La Vie en Rose‘ ist bis heute eines meiner Lieblingslieder!

Probleme vor dem Staatsbankett in Frankreich: Für König Charles musste das Menü geändert werden

Auch Emmanuel Macron ließ es sich nicht nehmen, eine Rede zu halten und betonte laut Hello!-Magazin, wie fasziniert die Franzosen seit jeher von ihren britischen Nachbarn seien. Dabei hob er vor allem Winston Churchill (90, † 1965), William Shakespeare (52, † 1616) und die Beatles hervor. Angesichts des anwesenden Mick Jagger fügte Macron schmunzelnd hinzu: „Ich sollte auch die Rolling Stones nennen.“ Gute Stimmung also beim Staatsbankett – das hätte aber auch anders laufen können. König Charles zeigte sich nämlich im Vorfeld wenig begeistert vom angekündigten Menü.

Beim Staatsbankett im Schloss Versailles kam König Charles auf den Besuch seiner Eltern Prinz Philip und Elizabeth II. in Paris 1948 (rechts) zu sprechen – damals war die Queen mit ihm schwanger. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/Gemini Collection

Stopfleber und Spargel standen auf der Speisekarte, für König Charles ein absolutes No-Go. Spargel kommt bei ihm nur in der Saison auf den Tisch, damit er nicht extra eingeflogen werden muss, Stopfleber ließ der britische Monarch schon vor über einem Jahr aus den königlichen Residenzen verbannen. Stattdessen servierten die Sterneköche Charles und Camilla dann laut Daily Mail Steinpilzgratin und Huhn als Hauptspeise. Dieser Kompromiss wäre sicher auch im Sinne von Elizabeth II. gewesen, deren Präsenz ein Jahr nach ihrem Tod noch immer allgegenwärtig war. Zum ersten Todestag der Queen veröffentlichte König Charles eine rührende Botschaft an seine verstorbene Mutter. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, dailymail.co.uk