Abschied nach mehr als 50 Jahren: Aus diesem Grund spielt Peter Maffay 2024 seine letzte Tour

Fans von Peter Maffay müssen stark sein: Der Rocksänger hat für 2024 seine letzte Tour angekündigt. Das ist der Grund.

Köln – Peter Maffay (74) möchte kürzertreten. Der Rocker der Nation hat am vergangenen Donnerstag eine große Ankündigung gemacht. Die zehn Konzerte, die Maffay 2024 in Deutschland gibt, werden die letzten dieser Größe und Frequenz in seiner Karriere sein und sind mit dem Titel „Farewell-Tour“ angekündigt worden. In Köln sagte Maffay: „Der Zeitpunkt für eine Zäsur ist gekommen.“

Alles zu Peter Maffays finaler Open-Air-Tour 2024

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Maffay seine große Liebe Hendrikje Balsmeyer (36) heimlich geheiratet hat. Mit ihr zusammen hat er Tochter Anouk, die 2018 geboren wurde – und für die er mehr Zeit haben will. „Anouk wird im November fünf Jahre alt. Ich habe in der Vergangenheit einiges verpasst. Mein Zeitmanagement in den vergangenen Jahren war manchmal sehr schlecht. Darunter hat u. a. die Zeit für meine Familie gelitten. Das ist genau das, was ich in Zukunft vermeiden möchte. Die Schul-Abschlussfeier meiner Tochter liegt zwar noch ein bisschen in der Ferne, aber ich möchte das schaffen.“

Auch für seinen Sohn Yaris (19) und natürlich für seine frisch gebackene Ehefrau möchte er mehr Zeit haben und tritt deshalb kürzer, was Live-Auftritte angeht. Maffays „Farewell-Tour“ startet am 21. Juni 2024 in Rostock und endet am 20. Juli in Leipzig, einem geschichtsträchtigen Ort für Maffay. Dort spielte er im Sommer 1990 ein legendäres Live-Konzert im damaligen Zentralstadion vor 60.000 begeisterten Fans.

Peter Maffay spielt letzte Tour: Abschied für immer?

Weitere Tour-Orte für 2024 sind Hannover, München, Bremen, Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Frankfurt. Den Vorverkauf für die Abschiedstour eröffnete Maffay live zusammen mit Superstar Anastacia (55), die ihn auf Tour begleiten wird und mit der er seinen Allzeit-Hit „So bist du“ kürzlich in englischer Version einsang.

Heißt das Tour-Aus nun, dass Maffay nie mehr live zu sehen sein wird? Auf der Pressekonferenz ließ sich Maffay für künftige Live-Auftritte eine Hintertür offen. Sein Abschied von großen Live-Tourneen bedeute nicht, dass er künftig Live-Bühnen gänzlich meidet: „Einzelauftritte oder Festivals sind eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann." Verwendete Quellen: Homepage von Peter Maffay