Mareile Höppner mit heißem Swimming-Pool-Foto: Fans rätseln über ein Detail, sie antwortet kryptisch

Mareile Höppner setzt sich gerne in Szene, das beweist die Moderatorin immer öfter auf ihrem Instagram-Kanal. Doch ein Pool-Foto wirft nun Fragen auf.

Die „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner veröffentlicht ein Pool-Foto.

Fans zeigen sich von dem Anblick begeistert.

Doch ein Detail wirft Fragen auf.

Hamburg - Mareile Höppner, den meisten TV-Zuschauern vermutlich als Moderatorin des Formats „Brisant“ bekannt, glänzt immer öfter auch abseits der Fernsehkameras. Über ihren Instagram-Kanal versorgt die 42-Jährige ihre Fans mit regelmäßigen Updates. Egal ob beruflich oder privat - Mareile Höppner geizt auch nicht mit sexy Aufnahmen.

Mareile Höppner zeigt sich freizügig im Pool - Fans rasten aus

So auch bei einem ihrer aktuellsten Schnappschüsse. „Bleibe bei Wasser und guter Laune“ erklärt die 42-Jährige unter einem veröffentlichten Pool-Foto. Darauf zu sehen: die Moderatorin im Wasser, die Haare kleben ihr nass am Kopf. Und obwohl die hübsche „Brisant“-Moderatorin eine Sonnenbrille trägt, strahlt sie scheinbar überglücklich in die Kamera. Viele Fans zeigen sich von dem privaten Einblick begeistert.

„Starkes Foto“, „Sehr schönes Lächeln“ und Traumfrau“ erklären einige der rund 90.000 Follower der 42-Jährigen. Während einige Follower der Moderatorin bei dem Anblick ins Schwärmen geraten, grübeln andere von ihnen über ein ganz anderes Detail. Denn bereits seit einigen Tagen scheint klar, dass Mareile Höppner im Urlaub sein muss.

Mareile Höppner: Pool-Foto veröffentlicht - Doch die Fans rätseln über etwas anderes

Doch wo genau die 42-Jährige ihre Auszeit genießt, behält die „Brisant“-Moderatorin offenbar lieber für sich. Auf insgesamt vier veröffentlichten Bildern lässt sich lediglich erahnen, dass das TV-Gesicht umgeben von Palmen die Ruhe genießt. „In welchem Land wurde das Foto geschossen?“, „Wo kann man denn jetzt bitte in den Outdoor Pool?“ und „Wo bist du gerade?“ rätseln einige von ihnen.

Auf die Frage eines Fans, „Welche Temperatur herrscht gerade bei dir?“, lässt sich Mareile Höppner dann sogar zu einer Antwort hinreißen. „Warm“, lässt die 42-Jährige ihre Fans weiter im Unklaren. Dass Fans auf ein ganz anderes Detail achten, dürfte für Mareile Höppner längst nichts Neues sein. Als sich die Moderatorin in einem durchsichtigen Outfit zeigte, schauten einige Fans ebenfalls nur auf den Hintergrund.

Mit wem Mareile Höppner im Urlaub ist bleibt ebenfalls unbeantwortet. Erst vor kurzem gab die 42-Jährige nach 13 Jahren Ehe die Trennung von ihrem Mann Arne bekannt.

Rubriklistenbild: © dpa / Gerald Matzka