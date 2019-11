Mareile Höppner taucht mit TV-Kolleginnen privat bei Konzert auf - sie zeigen sich verblüffend textsicher

Mareile Höppner ist mit zwei „Brisant“-Kolleginnen bei einem Konzert aufgetaucht. Das Trio erwies sich als verblüffend textsicher.

Update vom 3. November 2019: Kolleginnen-Ausflug beim „Brisant“-Team. Offenbar teilen Mareile Höppner, Kamilla Senjo und Susanne Klehn die Leidenschaft für den selben Schlagerstar. Denn wie den Instagram-Storys des Trios zu entnehmen ist, besuchten sie gemeinsam das Konzert von Ben Zucker in Leipzig.

Neben einem Selfie gibt es auch mehrere Konzertsequenzen zu bestaunen. Und die Textsicherheit der TV-Moderatorinnen. Und wie sie den Künstler bejubeln. Der Sänger mit der markanten Reibeisenstimme hat es den drei Damen sichtlich angetan. „Three angels“, steht bei einem Clip dabei - schien ein toller Abend gewesen zu sein.





Mareile Höppner im Bademantel - mit Star neben ihr

Update vom 27. Oktober 2019: Mareile Höppner zeigte sich auf ihrem letzten Instagram-Bild besonders freizügig: Sie trägt nur einen weißen Bademantel, ihr Knie spitzt neckisch hervor. Neben ihr posiert, ebenfalls im Bademantel, Ross Antony.

Was es damit auf sich hat? Mareile möchte wohl auf die Vorbereitungen für ihre Silvesterparty aufmerksam machen.

Für Begeisterung bei ihren Fans hat sie mit dem Bademantel-Bild auf jeden Fall schon gesorgt: Es regnet Herz-Emojis und Vorfreude-Bekundigungen. „Olala sexy sexy, ihr zwei. Ich wünsch euch ganz viel Spaß, aber den werdet ihr mit Sicherheit haben“, ist sich ein Fan sicher.

Mareile Höppner auf dem Oktoberfest

Update vom 10. Oktober 2019: Mareile Höppner war auch auf dem Oktoberfest, wie sie bei Instagram verrät. „Wiesnausklang in München“, schreibt sie und postet zwei Fotos (das andere sehen Sie durch Wischen/Pfeil-Klick) von sich im Dirndl. Auch wenn dieses sehr züchtig ausfällt - sie drückt sogar ihre Kleidung runter - macht manchen Fan der Anblick ganz wuschig. „Sexy“ und „Einfach nur WOW!!!!!!!“ und „Mareile.....sehr, sehr HOT“ und „Einfach heiß“ schreiben sie.

Auch ein Promi äußert sich: „Du siehst so wunderschön aus“, schwärmt Cathy Hummels.

Mehrere Fans glauben, sie ertappt zu haben: „Zwei sehr sehr schöne Bilder! Aber bist du unter die Raucher gegangen?“, will er wissen. Sie antwortet mit einem „Nein“ - war also doch nur eine optische Täuschung. „Wenn man es nicht genau wüsste, könnte man denken, Du hältst gerade eine Zigarette in Deiner linken Hand“, schreibt ein anderer Follower und liegt damit dann wohl auch verkehrt.

Mareile Höppner im halbtransparenten Wow-Kleid - „Bombe“

Unser Artikel vom 23. September 2019:

Leipzig - Und dabei hat sie sich doch so viel Mühe gegeben: Gerade begeistert Mareile Höppner ihre Fangemeinde auf Instagram mit ihrem zauberhaften Kleid und ihrem glamourösen Aussehen, aber trotzdem dürfte sie letzten Endes auch eine kleine Enttäuschung zu verkraften gehabt haben. Doch was war der Grund?

Mareile Höppner „ganz in rot“ bei der „Goldenen Henne“

Rote Lippen, rote Nägel, rote Spitze: Zwar wurde in Leipzig kürzlich die „Goldene Henne“, einer der bekanntesten deutschen Fernsehpreise, verliehen, aber trotzdem stand die Veranstaltung, zumindest was die Meinung der Fans von „Brisant“ angehen dürfte, ganz im Zeichen einer anderen Farbe. So sahen vor allem Mareile Höppners Anhänger vermutlich nur rot, denn die Moderatorin des ARD-Magazins entzückte mit ihrem sexy Auftritt auf dem roten Teppich und mit ihrem ebenso roten, halbdurchsichtigen Abendkleid.

Mareile Höppner: Fans loben ihren „Traum in Rot“

Von „Bombe“ über „Ein Traum in Rot“ bis hin zu einigen Herz- und Flammen-Emojis wurde „Miss Brisant“, wie die User Mareile liebevoll nennen, geradezu mit Lob und Komplimenten überschüttet.

„Einfach umwerfend schön das Kleid und selbstverständlich auch die schöne Trägerin“, freuen sich die Fans weiter, auch wenn sie gleich noch eine Befürchtung hinterher schieben: „Hoffentlich hat dich niemand mit dem roten Teppich verwechselt und ist dir aufs Kleid gelatscht.“

Mareile Höppner und „Brisant“-Team durften auf „Goldene Henne“ hoffen

Doch Mareile dürfte vielmehr aus einem anderen Grund aufgeregt gewesen sein. „Gleich geht es los. Haltet uns die Daumen“, fordert Mareile ihre Fans noch auf, denn für sie und das gesamte „Brisant“-Team stand ein ganz besonderer Abend bevor.

Doch Publikumspreis geht an Joko und Paul

So war Mareile Höppner mit ihrer Kollegin Kamilla Senjo als Moderatorinnen-Team in der Kategorie „Entertainment“ für eine „Goldene Henne“ nominiert. Letzten Endes mussten sich die beiden aber ihren Mitbewerbern Joko Winterscheidt und Paul Ripke geschlagen geben, die den Publikumspreis stattdessen einheimsten.

Doch Mareile nimmt ihre Niederlage mit Humor: „Ihr seht, wir haben alles reingegeben. Am Ende hatte Joko einfach das schönere Kleid und Paul die bessere Frisur“, lacht Mareile und beglückwünscht die Gewinner auf Instagram.

Mareiles Fans halten zu ihr

Dafür ist es sie selbst, die von ihren Fans beglückwünscht und mit Lob überschüttet wird. „Für mich bist und bleibst du die Allerbeste“, stehen ihre treuen Fans hinter ihr und trösten: „Man kann ja nicht immer gewinnen“, auch wenn es allein für das Foto schon die Henne hätte geben müssen. Immerhin hätte Mareile aber dafür ja schon den Bambi und sei ohnehin die Hübscheste gewesen, so die Fans weiter. Bei so treuen Fans kann die Moderatorin dann wohl auch auf einen Preis mehr in ihrer Vitrine verzichten.

Wie begeistert ihre Fans von ihr sind, zeigte sich auch vor Kurzem,als Mareile mit einem Mini-Mini-Rock unterwegs war.

Mareile Höppner offenbarte auf Instagram einen privaten Schicksalsschlag - Fans versuchen sie zu trösten.