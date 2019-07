Mareile Höppner: TV-Moderatorin riskiert intimen Einblick, um auf wichtiges Thema hinzuweisen

Mareile Höppner gibt immer vollen Einsatz. In ihrem neuesten Instagram-Video riskiert sie sogar einen Höschen-Blitzer, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

München - Ein lauter Kampfschrei, ein Schritt Anlauf, dann tritt Mareile Höppner zu. Was sich brutal anhört, ist Teil eines neuen Internethits. Die Brisant-Moderatorin tritt nämlich keinen Menschen, sondern öffnet mit einem gekonnten Kick eine Glasflasche. Damit ist sie nicht allein. Dafür geht Höppner auch ein gewisses Risiko ein.

Bottle-Cap-Challenge neuester Internet-Hit - Mareile Höppner macht mit

Challenges im Internet sind eine große Nummer. Das bewiesen bereits die Ice-Bucket-Challenge oder die Cold-Water-Grill-Challenge. Nun geht ein neuer Internet-Trend viral - die Bottle-Cap-Challenge. Dabei wird durch einen eleganten Kick, zumeist dem sogenannten „Roundhouse-Kick“, der Schraubverschluss von einer Flasche gelöst. Durch den Tritt soll der Deckel so in Rotation geraten, dass er schließlich von der Flasche springt. Die Challenge wirkt somit gleichermaßen brutal und feinfühlig, denn das Timing muss haargenau passen. Anschließend stellt man sein Video auf Instagram und nominiert weitere Kandidaten, die sich dann der Aufgabe annehmen müssen. Ins Leben gerufen wurde die Challenge von Taekwondo-Kämpfer „Master Fa“.

Einer der Ersten, die ihr Video online stellten, war Hollywood-Star Jason Statham. Er wurde nämlich von „Master Fa“ nominiert. Sein Video wurde auf Instagram mittlerweile über 17 Millionen Mal angesehen (Stand 5. Juli). Der Hashtag dazu lautet #bottlecapchallenge. Darunter befinden sich schon über 83.000 Beiträge.

Viel Lob für Mareile Höppner: „Siehst wunderschön aus“

Zahlreiche Prominente wie Zlatan Ibrahimovic, Conor McGregor und Ellie Goulding haben die Aufgabe bewältigt und ihre Videos ins Netz gestellt. Dabei entwickelte sich eine ganz neue Botschaft der Bottle-Cap-Challenge. Es wird nämlich darauf hingewiesen, auf Plastikflaschen zu verzichten, und Glas zu nutzen. Der Umweltschutz hat also eine neue Plattform gewonnen.

Video: So nutzt man Plastikmüll sinnvoll

Dem schloss sich auch Brisant-Moderatorin Mareile Höppner an, die zuletzt als „sexy Captain“ die Fans begeisterte. Unter ihr Video setzte sie auf Instagram die Hashtags #glaskeinplastik #bottlecapchallenge #zumumdenkenanregen. Dabei riskierte Höppner in einem blauen Rock sogar einen Höschen-Blitzer. Beim Tritt gegen den Flaschendeckel hätten die Fans beinahe mehr zu sehen bekommen, aber nur beinahe. Auf die Drehung hatte Höppner nämlich verzichtet. Sowieso scheint es eher so, als würde sie den Deckel einfach wegtreten, von Rotation ist hier nichts zu sehen. Ihren Fans ist es egal. „Mega Outfit, siehst wunderschön aus“, schreibt ein User und ein anderer kommentiert: „Sie sind damit ein gutes Vorbild.“

Die Botschaft scheint also anzukommen und wir dürfen uns auf weitere coole Videos freuen. Denn ein Ende der Challenge ist noch nicht in Sicht. Sie steht wohl eher noch ganz am Anfang.

