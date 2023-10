Marihuana-Konsum und Fake-Trennung: König Charles‘ Cousin enthüllt brisante Details über die Königsfamilie

Von: Annemarie Göbbel

Eduard Prinz von Anhalt plaudert in „Gente“ über seine britische Verwandtschaft. Doch was er König Charles, Camilla und den anderen Royals zu sagen hat, dürfte diesen ganz und gar nicht berauschen.

Dessau-Roßlau – Eduard Prinz von Anhalt (81) ist ein deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor sowie das Familienoberhaupt der Askanier. Er ist aber auch der Cousin des britischen Oberhauptes König Charles III. (74). Da er nicht eingeladen war, machte ihn das zum perfekten Krönungs-Berichterstatter am 6. Mai.

Eduard von Anhalt in „Gente“: „Charles III. wollte nie König werden“

Doch auch schon früher war der Adelige quasi Charles deutsches Sprachrohr. Jedoch wurde er nie offiziell dazu berufen, denn was Bild.de derzeit berichtet, bricht dem König mindestens einen Zacken aus der Krone. Bei einem Interview, das der royale Verwandte jüngst der italienischen Boulevard-Zeitschrift Gente gab, teilt er seine berauschenden Einsichten und Einblicke, die er über den inneren Kreis der Royal Family, aber auch über Prinz Harry (39) und dessen Ehefrau Meghan Markle (42) gewonnen hat.

An Letzterer übt er laut Bild.de die heftigste Kritik: Sie sei geisteskrank und komplett durchgeknallt, poltert Eduard von Anhalt. Dabei dürfte er Meghan umkehrt sympathisch gewesen sein, da er als bekennender Modernisierer im Jahr 2010 als Chef des Hauses die weibliche Erbfolge einführte, was seine älteste Tochter – er ist Vater dreier Töchter – zu seiner Nachfolgerin macht.

Eduard von Anhalt: „Charles hatte ein Riesentrauma, das Camilla aufgelöst hat“ Im März 2023 Eduard von Anhalt im Gespräch mit dem stern darüber gesprochen, wie positiv Camillas Einfluss auf den damals noch Prinzen gewesen sei. „Charles hatte ein Riesentrauma, das Camilla aufgelöst hat“, so Prinz Eduard. „Er kam früher nicht damit zurecht, wenn ihn jemand spontan berührte“, berichtet er. Habe ihm jemand die Hand auf den Arm oder gar auf die Schulter gelegt, sei ihm das unangenehme gewesen. Diese Empfindlichkeit führte er auf Mobbing-Erlebnisse während seiner Schulzeit zurück. „Seither war er, was körperlichen Kontakt betrifft, schwierig. Auch wenn er allein in einer Gruppe von Menschen war und kurz angefasst wurde, kriegte er die Panik“, so Prinz Eduard weiter. „Aber jetzt ist er da ganz entspannt, auch wenn er unter Leute geht und die ihn anfassen. Das ist ganz klar Camillas Verdienst.“

Eduard von Anhalt lernte Camilla in den 1970er Jahren kennen: „Sie sah toll aus in ihren engen Jeans“

Prinz Eduard erinnerte sich in einem Gespräch mit dem stern im März 2023 an seine frühe Begegnungen mit der heutigen Königin Camilla in den 1970er Jahren: „Sie war eine wunderhübsche Frau. Sie sah toll aus in ihren engen Jeans.“ Englische Freunde hätten ihm aber schon damals gesagt: „Hände weg, die gehört dem Prinzen von Wales.“ Wie er in Gente berichtet, scheint seine Begeisterung nicht verraucht zu sein, jedenfalls teilt er im Interview seine unglaubliche Beobachtung mit: „Camilla rauchte Marihuana“. Ob sie die Gewohnheit bis heute beibehalten hat, darüber schweigt sich der Prinz aus.

Eduard von Anhalt teilt im „Gente“-Interview tüchtig aus: Besonders Meghan Markle (li.) und Königin Camilla (re.) kommen schlecht weg (Fotomontage). © Daniel Leal/dpa & Matthias Bein/dpa & Avalon.red/Imago

Bei seinem Rundumschlag kommt auch das Prinzenpaar von Wales nicht ohne Blessuren davon. Während alle im Jahr 2007 dachten, Kate Middleton und Prinz William hätten sich getrennt, weiß der gebürtige Ballenstedter, dass Kate als künftige Königin heimlich das Palastleben geübt habe, um zu sehen, ob sie die Rolle der künftigen Königin übernehmen wolle.

Dass seine Worte vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt sich an dem weit verbreiteten Irrglauben, dem offenbar auch er anhängt, Prinz Harry sei gar nicht der wahre Sohn des Königs, sondern entstamme einer Affäre seiner Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) mit dem ehemaligen Offizier James Hewitt (65). Er hält daran fest: „Sehen Sie sich nur die Haare an – es ist ziemlich offensichtlich, dass Diana eine Affäre mit James Hewitt hatte und er Harrys Vater ist.“ Verwendete Quellen: bild.de, stern.de