Mark Forster: Darum trägt er immer Mütze - Lena Meyer-Landrut sieht ihn „oben ohne“

Mark Forster ist nicht nur ein bekannter Sänger und „The Voice Kids"-Juror. Der „Chöre"-Interpret soll auch mit Lena Meyer-Landrut zusammen sein. Vor ihr soll er sich nun sogar ohne sein Markenzeichen gezeigt haben.

Mark Forster (35) ist ein bekannter deutscher Sänger und Songwriter.

(35) ist ein bekannter deutscher Sänger und Songwriter. Der 35-Jährige zeigt sich in der Öffentlichkeit nie ohne seine Cap .

. Angeblich soll er eine Beziehung mit Lena Meyer-Landrut (28) führen, vor ihr soll er sich sogar ohne sein Markenzeichen gezeigt haben.

Tegernseer Tal - Trotz Buschfeuer, Flugzeugabsturz und Oliver Kahn. Alle fragen sich zurzeit: Sind Lena Meyer-Landrut und Mark Forster das neue Traumpaar am deutschen Musikhimmel? Die beiden sollen nämlich gemeinsam Urlaub am schönen Tegernsee machen. Das erzählen zumindest Urlauber gegenüber der Zeitschrift Bunte.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster - Sind sie das neue Traumpaar?

Die „Better“-Interpretin hat Karriere-technisch gerade einen Lauf. Aber auch privat soll es bei der hübschen Brünette bergauf gehen. Nachdem sie sich vor über einem Jahr von ihrem Freund Max von Helldorff trennte, ging es der 28-Jährigen überhaupt nicht gut. Das soll sich jetzt geändert haben.

Wie Bunte berichtet, soll sie zusammen mit dem „The Voice Kids“-Kollegen Mark Forster gerade am Tegernsee in der Promi-Hochburg „Bachmair Weissach Spa & Resort" Urlaub machen. Mit dabei sollen auch einige Freunde und Lenas Mischlingshündin Kiwi sein.

Auch ihr Instagram-Feed verdeutlicht: die Singer-Songwriterin genießt gerade ihre Zeit im Schnee. Sie postet idyllische Fotos mit verschneiten Baumwipfeln und viel Hüttenzauber. Mark fehlt jedoch auf den Bildern, der könnte wahrscheinlich gerade den Spa-Bereich des Luxus-Hotels getestet haben.

Mark Forster zeigt sich vor Lena ohne Mütze - großer Liebesbeweis des Sängers

Völlig vertraut - so sollen die beiden Turteltauben auf andere Hotelgäste wirken. Der 35-Jährige soll Lena zärtlich über den Rücken gestreichelt haben. Danach seien die beiden wohl Hand in Hand über das Hotel-Gelände geschlendert. „Lena ist sehr glücklich, dass sie am Tegernsee entspannte Tage verbringen kann", sagt ein Vertrauter der Zeitschrift.

Doch Mark legte offenbar noch einen drauf. Er soll sich Lena Meyer-Landrut in der Hotellobby ohne seine geliebte Cap gezeigt haben, verrät Bunte. Das bedeutet, nicht nur die „The Voice Kids“-Jurorin, sondern auch die anderen Hotel-Gäste könnten den 35-Jährigen ohne sein Accessoire gesehen haben.

Darum trägt Mark Forster immer seine geliebte Cap

Konzerte, TV-Auftritte oder Interviews: Ohne eine Cap trifft man Mark Forster nirgendwo an. Warum der Sänger die Kopfbedeckung zu seinem Markenzeichen gemacht hat, ist naheliegend. „Meine Haare werden langsam grau, fallen aus und werden licht. Wenn ich morgens eine Mütze aufsetzte, habe ich ein Problem weniger“, sagt er 2016 zu dasding.

