Mark Forster ohne Cap - Uralt-Video zeigt ganz seltenen Anblick

In einem Video aus dem Jahr 2009, das im Internet aufgetaucht ist, ist der damals noch recht unbekannte Mark Forster zu sehen. Auf den ersten Blick ist der Musiker kaum zu erkennen.

Berlin - Für Mark Forster könnte es derzeit kaum besser laufen. In Sachen Musik feiert der Sänger einen Erfolg nach dem anderen. Seine aktuelle Singleauskopplung „194 Länder“ landete in den deutschen Charts prompt auf Platz 13 und kommt auch bei den Fans in Österreich und der Schweiz gut an. Und auch privat soll Mark Forster auf Wolke Sieben schweben.

Dem 36-Jährige wird eine Beziehung mit der nicht weniger erfolgreichen Sängerin Lena Meyer-Landrut* nachgesagt. Derzeit soll das angebliche Traumpaar der Musikszene sogar gemeinsam im Urlaub gesichtet worden sein: am bayerischen Tegernsee. Dort soll Mark Forster sogar sein Markenzeichen abgelegt haben - sein geliebtes Cap, wie Urlauber vor Ort gesehen haben wollen. Eine absolute Ausnahme! Denn in der Öffentlichkeit ist der Sänger normalerweise nie ohne eine Mütze zu sehen. Fotos der beiden gibt es allerdings nicht.

Video von 2009 aufgetaucht: Krass - das soll Mark Forster sein?

Aus diesem Grund ist ein Youtube-Video aus dem Jahr 2009, das im Internet zu finden ist, eine echte Rarität. Denn darauf ist der damals noch recht unbekannte Mark Forster tatsächlich ohne Kopfbedeckung zu sehen. Als Frontmann der Berliner Band Balboa gibt der Sänger in dem unscharfen Clip mit seinem Musikkollegen Frank Engelmann deren Song „Nicht so schwer“ zum Besten.

In dem Video sind bereits Mark Forsters hohe Stirn und Ansätze von Geheimratsecken zu erkennen, wie einigen Usern auffällt. „Wie er sich durch die Haare geht“, so ein Kommentar. Schon damals scheint der Sänger mit seiner Haarpracht nicht unbedingt zufrieden gewesen zu sein. Das ist auch der Grund, warum der Musiker bei allen Auftritten immer seine geliebte Kappe trägt. „Meine Haare werden langsam grau, fallen aus und werden licht. Wenn ich morgens eine Mütze aufsetzte, habe ich ein Problem weniger“, sagt er 2016 zu dasding.

Erst kürzlich postete Mark Forster ein Bild von sich ohne Kappe. Seine Haare waren auf dem Foto aber trotzdem nicht zu sehen.

Eigentlich wollte Lena Meyer-Landrut eine Social-Media-Pause einlegen. Doch nun ist ein neues Video auf ihrem Instagram-Kanal aufgetaucht.

