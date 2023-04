Disney-Ausstellung in München: Vor welcher Frau Markus Söder niederkniet und warum Stars gerne Bär Balu wären

Von: Susanne Sasse

Küss die Hand: Markus Söder (CSU) Bayerischer Ministerpräsident, (l-r) Minnie Maus und Judith Gerlach, Bayerischer Staatsministerin für Digitales, präsentieren sich am Roten Teppich der Ausstellung „Disney 100“ in der Kleinen Olympiahalle in München © Felix Hörhager

Händchenhalten mit Micky Maus, Goofy am Ohr ziehen, sich mit Star Wars ins Weltall träumen - das lassen sich die Promis aus Unterhaltung und Politik am Montagabend nicht entgehen. Bei der Eröffnung der Ausstellung Disney 100 in der kleinen Olympiahalle in München schwärmt nicht nur der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder vom Dschungelbuch. Disney und Bayern passen gut zusammen, das sehe man schon an Schloss Neuschwanstein, das Vorbild der Disney-Schlösser, sagt Söder, und betont: „Bayern ist die helle Seite der Macht.“ Vor Minnie Maus ging er in die Knie und küsste ihr die Hand.

Dschungelbuch ist sein liebster Disneyfilm, sagt Söder, und schwankt, ob er nun lieber der gemütliche Bär Balu oder der umsichtige Panther Baghira wäre, lässt diese Frage aber offen und erklärt: „In der Politik hat man übrigens oft auch mit hinterhältigen Affenkönigen wie King Louie zu tun.“ Aber solch ein Schurke will keiner sein von den prominenten Gästen, die ihre Lieblingsfiguren wählen.

Schauspielerin Christine Neubauer würde sich wünschen, Bär Balu zu sein, der im Dschungelbuch gemeinsam mit dem Panther Baghiga den Waisenjungen Mogli rettet. „Ich bin lieber jemand, der die Welt durch eine rosa Brille sieht, so wie Balu, denn grau ist sie schon genug“, meint die Neubauer am roten Teppich. Das Dschungelbuch sei ihr deshalb so tief ins Herz geschrieben, weil es der erste Film überhaupt war, den sie als Kind im Kino gesehen hat. „Dieser Film vereint alles, was Walt Disney ausmacht, seine überragende Fantasie, sein großes Herz und seine gefühlvolle Art.“ Gleiches gelte auch für Bambi, diesen Film kann Neubauer bis heute nicht ansehen, ohne zu weinen.

Bunt wie aus einem Zeichentrick-Film: Schauspielerin Christine Neubauer kam in einem Outfit der Designerin Iris Apfel. © Felix Hörhager

Ein Grund, warum Annemarie und Wayne Carpendale ihrem kleinen Sohn Mads (5) Bambi noch nicht gezeigt haben. „Zwar gibt es im Leben immer Höhen und Tiefen, und ein bisschen Drama gehört auch für Kinder dazu, aber Bambi ist einfach noch zu traurig für Mads, weil das kleine Rehkitz so verzweifelt ist, als es seine Mutter verliert“, findet Annemarie. Ein Schicksal, das andere Disney-Helden teilen, zum Beispiel auch Simba, der König der Löwen. „Simba hat Mads inzwischen aber schon kennen- und lieben gelernt“, erzählt Wayne. Mit ihrem Sohn wollen die Carpendales schon deshalb in die Ausstellung, um ihm zu zeigen, wie viel Arbeit hinter einem Disneyfilm steckt: „Man sieht in der Ausstellung gut, dass auch für Disney das Brot nicht vom Himmel fällt“, sagt Annemarie Carpendale.

Wie wird man so erfolgreich wie Walt Disney? „Man macht es wie Balu im Dschungelbuch: mit ein bisschen Gemütlichkeit zur rechten Zeit und dem tiefen Glauben an sich selbst“, erklärt Ex-BMW-Manager Hans-Reiner Schröder.

Die Schauspielerin Veronika Ferres präsentiert sich zusammen mit Minnie Maus am Roten Teppich der Ausstellung „Disney 100“ in der Kleinen Olympiahalle in München © Felix Hörhager

„Man kann alles erreichen, wenn man an sich selbst und die Kraft der Träume glaubt, so wie es Walt Disney gelang, dem großen Visionär und noch größerem Träumer“, sagt Schauspielerin und Produzentin Veronica Ferres. Für sie ist Cindarella, zu Deutsch Aschenputtel, das liebste Disney-Vorbild. „Sie lässt sich nicht unterkriegen, welche Steine man ihr auch in den Weg legt.“

Auch Arielle die Meerjungfrau hat es als Halbwaise nicht leicht. Die Meerjungfrau, die für die Liebe zu einem Menschen wird, ist die Lieblingsfigur von Moderator Riccardo Simonetti. „Ich mag an Arielle ihre Aufrichtigkeit, sie ist ein ganz moderner Charakter, der auf dem Weg zu sich selbst, trotz aller Schwierigkeiten, geradlinig bleibt“, sagt Simonetti.

Ach ja, träumen ist bei Disney ein Muss. Für Groß und Klein, wie auch für Schauspielerin Brigitte Walbrun, die gerne Micky Mouse wäre („So klein und patent wie ich“), und ihre Enkelin Mariella Kammergruber am liebsten die gute Fee Tinkerbell. Die Liebe zu Goofy eint die Schauspieler Manou Lubowski („Er ist so schön unbedarft“) und Dirk Galuba („cool und ein bisschen schräg, so wie ich auch“). Wer will auch schon Märchenprinz sein, wenn die tollpatschigen Helden so viel sympathischer sind.

Susanne Sasse