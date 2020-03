Hollywood-Legende ist tot: Er spielte mit DiCaprio, Cruise und Crowe

Die internationale Filmlegende Max von Sydow ist tot: Der Schauspieler starb im Alter von 90 Jahren.

Die Schauspiel-Branche trauert um Max von Sydow .

. Der schwedische Schauspieler ist gestorben .

. Die Filmlegende wurde 90 Jahre alt.



Paris - Große Trauer um Max von Sydow. Der internationale Filmstar ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die Witwe des französisch-schwedischen Schauspielers am Montag in Paris mit. Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter "Der Exorzist" und "Das siebente Siegel" des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman.

Max von Sydow tot - Er spielte in zahlreichen Kino-Hits

Die Karriere von Max von Sydow erstreckte sich über insgesamt acht Jahrzehnte. Auch in jüngeren Produktionen wie der „Robin Hood“-Neuauflage mit Russel Crowe (2010), dem Psycho-Thriller „Shutter Island“ (2003) oder Tom Cruises Science-Fiction-Streifen „Minority Report“ war Max von Sydow in Nebenrollen zu sehen. Noch im Jahr 2016 spielte er in drei Episoden der Erfolgsserie „Game of Thrones“ mit.

Von Sydow hinterlässt zwei Söhne, die aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Christina Olin stammen. Mit seiner zweiten Ehefrau Catherine Brelet war der Filmstar bis zu seinem Tod verheiratet. Die Witwe gab den Tod ihres Mannes mit "gebrochenem Herzen" bekannt, wie die Produzentin erklärte. Sie bestätigte damit Angaben der Zeitschrift "Paris Match".

va