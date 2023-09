Geben sich als Angestellte von Davina aus: Robert Geiss warnt Fans vor fiesen Betrügern

Von: Elena Rothammer

Robert Geiss machte mit seiner Firma Millionen. Betrüger hingegen wollen im Netz nun im Namen seiner Familie Geld kassieren.

Monaco – Schon in jungen Jahren scheffelte Robert Geiss (59) dank seines Unternehmens „Uncle Sam“ Millionen. Inzwischen genießt er mit seiner Familie das Jetsetleben in vollen Zügen. Wie luxuriös Robert, Carmen (58), Davina (20) und Shania (19) ihr Leben gestalten, können die TV-Zuschauer auch bei „Die Geissens“ verfolgen. Im Netz hingegen meldete sich der Geschäftsmann jetzt mit deutlichen Worten, um seine Fans vor einer Betrugsmasche zu warnen.

Fiese Masche: Robert Geiss warnt Community vor Netz-Betrügerin

Schon wegen expliziter Fotos, die Tochter Davina bekommt, schalteten die Geissens den Anwalt ein. Was im Netz vor sich geht, bereitet Robert Geiss nun erneut Kopfzerbrechen. In einem Instagram-Post teilte er deshalb Screenshots von Nachrichten, die Betrüger den Geissen-Fans schicken. Der Absender behauptet, eine Mitarbeiterin von Davina Geiss zu sein und Kontakt zu ihr herstellen zu können.

„Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Zurzeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen“, schreibt Robert Geiss. Deren Ziel sei es, die Daten der Follower für betrügerische Zwecke zu missbrauchen. „Bitte antwortet diesen Betrügern nicht und meldet die Accounts. Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern“, betonte er zudem.

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

Nicht nur die Geissens: Zahlreiche weitere Promis machen auf Betrugsmaschen aufmerksam

Neben den Geissens warnten auch schon „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl (54) oder auch Rapperin Schwesta Ewa (39) vor Netz-Betrügern, die in ihrem Namen Kontakt zu Fans suchen. Schauspieler Jan-Josef Liefers (59) wetterte zuletzt, nachdem sogar im Namen seiner Mutter versucht wurde, an Daten zu kommen. „Meldet diese Accounts, blockt sie oder schmeißt sie einfach zum Fenster raus“, schrieb er via Instagram.

Doch nicht nur Netz-Betrüger, sondern auch der ein oder andere Promi-Kollege macht den Geissens zu schaffen. Das Luxus-Paar führt schon seit einer Weile eine Fehde mit Michael Wendler (51). Zuletzt warf der Wendler den Geissens vor, ihre Kinder vermarktet zu haben. Verwendete Quellen: Instagram