„Mega Figur“: Fünffach-Mutti Danni Büchner wird plötzlich von ihren Hatern und Fans gefeiert

Von: Elena Rothammer

Danni Büchner hatte im Netz mit einer Menge Bodyshaming und Hassnachrichten zu kämpfen. Nach ihrem Gewichtsverlust wird die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit nun aber gefeiert © Instagram / dannibuechner & Instagram / dannibuechner & IMAGO / VISTAPRESS

Eigentlich hatte Danni Büchner im Netz stets mit einer Menge Hassnachrichten und Bodyshaming zu kämpfen. Nachdem die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit abgenommen hat, wird sie nun aber gefeiert.

Mallorca - Danni Büchner (45) prangerte auf Social Media immer wieder an, wie viel Hass ihr entgegenschlägt und wie oft sie mit Bodyshaming zu kämpfen hat. Inzwischen hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin aber eine Menge Gewicht verloren. Das bleibt auch bei ihrer Community nicht unbemerkt und die sonst so kritischen Follower feiern die Witwe von Jens Büchner (†49).

Community überschüttet Danni Büchner nach Gewichtsverlust mit Komplimenten

Via Instagram teilte die 45-Jährige mehrere neue Bilder, auf denen sie durch die Straßen läuft und dabei ihre neue Figur präsentiert. In der Kommentarspalte kann sich Danni plötzlich über eine Menge Zuspruch freuen. „Na, ob das einfach mal eine coole Mutti ist!“, „Du siehst toll aus!“, und „Mega Figur. Wahnsinn, was du alles geschafft hast im Leben, du kannst so, so stolz auf dich sein“, schreiben einige Fans an die Fünffach-Mama und schlagen damit einen ganz anderen Ton an als bisher.

Ihr Nachwuchs hingegen verfolgt den Gewichtsverlust mit Kummer. Danni Büchner verriet, dass ihre Kinder sich bereits Sorgen um sie machen und sie nicht noch weiter abnehmen will. Verwendete Quellen: Instagram / dannibuechner