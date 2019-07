Palast-Insider: Aus einem traurigen Grund will Prinz Harry seine Meghan beschützen 

Prinz Harry hat große Angst um seine Frau Meghan. Der Grund liegt in der Vergangenheit - es ist ein Trauma für ihn.

London - 22 Jahre ist es her, seit Prinz Harrys Mutter, Lady Di, aus dem Leben gerissen wurde. Ihr Wagen wurde damals bei einer wilden Verfolgungsjagd von Paparazzi in Paris in einen schweren Unfall verwickelt - sie war sofort tot. Prinz William und Prinz Harry waren zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 15 und zwölf Jahre alt.

Die Tragödie des frühen Todes der Mutter beeinflusse Harrys Leben bis heute. Es „verfolgt“ den Prinzen regelrecht, verriet Royal-Experte Richard Fitzwilliams im Gespräch mit "talkRADIO".

Meghan unter Beschuss - Fast so schlimm wie bei Prinzessin Diana?

Dies wurde bereits am Anfang seiner Beziehung mit Meghan Markle deutlich, als Prinz Harry versuchte die Suits-Schauspielerin vor der Presse zu beschützen. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Paar war so enorm, dass der einstige Party-Prinz eine Erklärung abgab und die Medien um Zurückhaltung bat. Etwas, was es bisher nie zuvor im Königshaus gegeben hatte.

Auch jetzt versucht Prinz Harry seine Meghan und ihr neugeborenes Söhnchen Archie vor allzu viel Rummel zu beschützen. So zeigten die frisch gebackenen Eltern zum Beispiel - anders als Prinz William und Herzogin Kate - ihr Baby nicht direkt nach der Geburt, sondern erst einige Tage später.

Meghan begeht laut Klatschpresse einen Fauxpas nach dem anderen

Inzwischen gab es zwar öffentliche Auftritte mit dem kleinen Archie, jedoch nur dosiert. „Auf der anderen Seite gab es charmante Fotos von ihnen beim Polo und in Wimbledon zu sehen, sie wollen also eine Balance aus Freude und Leichtigkeit zeigen.“, fügte Fitzwilliams hinzu.

Dennoch musste Herzogin Meghan seit der Geburt ihres Sohnes nach so ziemlich jedem öffentlichen Auftritt scharfe Kritik einstecken. Entweder sie halte ihr Baby falsch, habe die falschen Outfits an oder benehme sich einfach nur unroyal.