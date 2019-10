Herzogin Meghan verursacht Chaos bei den Royals - Queen äußert sehnlichen Wunsch

Das Verhältnis zwischen den „Fab Four“ des britischen Königshauses soll derzeit nicht leicht sein. Bald werden William, Kate, Harry und Meghan erstmals wieder aufeinander treffen.

London - Das Chaos um Prinz Harry und Herzogin Meghan zwischen Medien, royalen Verpflichtungen und persönlichen Wünschen dreht sich weiter. Das junge Paar versucht, seiner Rolle als royale Repräsentanten gerecht zu werden. In letzter Zeit scheint ihnen das nicht immer ideal zu gelingen.

Begonnen haben die Probleme mit einem Interview. Im Gespräch mit dem Sender ITV öffnete sich Meghan Markle gegenüber den Medien und gab Preis, dass ihr Mutter-Dasein unter ständiger Beobachtung der britischen Boulevardpresse eine „Belastung" sei. Zudem sprach Prinz Harry über sein Verhältnis zu seinem Bruder William: „Wir sind derzeit sicherlich auf unterschiedlichen Pfaden.“

Das junge Paar hatte schon einmal die Belastung durch die Presse thematisiert. Meghan Markle hat die britische Zeitung Mail on Sunday verklagt, da ein privater Brief veröffentlicht wurde. Jonny Dymond, Korrespondent für royale Themen der BBC, stellte das Handeln von Meghan und Harry in Frage. Er wundert sich, ob es ist Ordnung sei, dass das Paar einerseits die Presse beschuldigt ihr Privatleben zu stören und gleichzeitig ein intimes Interview gibt, das im nationalen Fernsehen ausgestrahlt wird.

+ Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einer Diskussionsrunde zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. © AFP / JEREMY SELWYN

Wiedersehen nach royalem Chaos - „Fab Four“ treffen bald zum ersten Mal aufeinander

William und Kate äußerten sich bisher noch nicht zu den Aussagen. Die BBC berichtete jedoch von einer anonymen Quelle aus dem Kensington Palace, die bekannt gegeben habe, dass Prinz William besorgt wäre. Außerdem habe der Informant erklärt, dass William entgegen anderer Medienberichte nicht sauer auf Harry wäre.

Dennoch ist nicht abschließend klar, wie das Verhältnis zwischen den Brüdern wirklich ist. Das nächste Treffen der „Fab Four“ - William, Kate, Harry und Meghan - steht laut einem Bericht der Zeitung The Sun am Sonntag, 10. November, stattfinden. Der Remembrace Sunday ist ein Gedenktag zu Ehren der Soldaten und Zivilisten, die für das Vereinigte Königreich und das Commonwealth in die Weltkriege und andere Konflikten involviert waren.

Besonders für Prinz Harry ist der Remembrace Sunday ein wichtiger Tag

Traditionell zeigt sich auch die royale Familien an diesem Ehrentag. The Sun berichtet, aus dem Palast erfahren zu haben, dass der Remembrace Sunday für die Royals sehr wichtig sei - im Besonderen für Prinz Harry, da dieser in Afghanistan selbst als Soldat gedient hat.

Auch wenn die Queen sich noch nicht offiziell zu den Konflikten zwischen Harry und William geäußert hat, gibt es laut The Sun Quellen, die besagen, dass die Königin hoffe, dass die beiden Brüder ihre Probleme hinter sich lassen und sich auf die Familie fokussieren könnten.

Zwischen all der Kritik, der Herzogin Meghan gerade ausgesetzt ist, fiel sie bei einer Eröffnungsfeier positiv auf. In einer unangenehmen Situation reagierte sie gelassen.

lb