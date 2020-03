Erneute Flucht in anderes Land: Meghan und Harry wohnen nicht mehr in Kanada

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich Meghan und Harry zu einem Umzug entschlossen. Doch auch in Kanada scheinen sich die Royals nicht wohl zu fühlen.

Seit ihrer Megxit -Entscheidung leben Meghan und Harry in Kanada .

-Entscheidung leben in . Doch jetzt soll das Paar erneut umgezogen sein.

Die Royals sollen im kalifornischen Los Angeles residieren.

Los Angeles/München - Prinz Harry und seine Frau Meghan sind ihre royalen Pflichten los. Kurz nach ihrem Megxit*-Entschluss siedelte Meghan* bereits nach Kanada über. Harry* blieb noch eine Weile, doch seit ihrem letzten offiziellen Auftritt mit der britischen Königsfamilie bei einem Gottesdienst in der Londoner Westminster Abbey im März wohnt das Paar mit Baby Archie* auf Vancouver Island in der „Mille Fleurs Villa“ eines befreundeten Milliardärs.

Doch so richtig glücklich scheinen die beiden mit dem Wohnort nicht zu sein, und aktuell soll das Paar dort auch gar nicht wohnen. Laut dem People-Magazin befindet es sich derzeit nicht einmal in Kanada, sondern in den USA. Ein Insider soll der britischen Sun gesagt haben: „Harry und Meghan haben Kanada nun für immer verlassen.“

Meghan und Harry in Los Angeles: Kein Ausgang wegen Angst vor Corona

Die Royals sollen vor über einer Woche geflüchtet sein und nun in Los Angeles wohnen, der Geburtsstadt von Meghan. Wie People schreibt, sollen die beiden in einem abgeriegelten Komplex wohnen und sich wegen der Corona-Pandemie noch nicht hinausgewagt haben. Auch in Kanada hatten sich Harry und Meghan in häuslicher Quarantäne befunden.

Wie es weiter heißt, sollen Harry und Meghan Markle, die bei Instagram Verhaltenstipps in der Corona-Krise gab, schon seit Längerem Pläne schmieden, nach Kalifornien überzusiedeln. Meghan ist in Los Angeles gut vernetzt, hat dort viele Freunde. Auch die Mutter der 38-Jährigen wohnt dort. Doria Ragland ist als Sozialarbeiterin und Yoga-Lehrerin tätig, sie könnte viel Zeit mit Archie verbringen.

Umzug nach Kalifornien: Mutter von Meghan wohnt in Los Angeles

Eine Quelle sagte People: „Harry schaut nach vorne auf seine Zukunft mit der Familie. Sie werden Zeit in Kalifornien verbringen. Er blickt nicht zurück.“

mt

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP / TOBY MELVILLE