Nach Rückzug von royalen Pflichten: Krisensitzung am Abend - Packt Meghan jetzt über Königshaus aus?

Update vom 13. Januar, 17.13 Uhr:

Erwartet werden zu dem

Krisen-Treffen

am Montagabend neben der

Queen (93)

und ihrem

Privatsekretär

Sir Edward Young Harry auch T

hronfolger Prinz Charles (71)

und

William

.

Harry

sollte für das Gespräch nach Sandringham kommen.

Meghan

hält sich in Kanada auf und wollte sich Berichten zufolge telefonisch zuschalten.

Prinz William (37) und sein Bruder Prinz Harry (35) haben bereits am Montagmittag erstmals in einem gemeinsamen, offiziellen Statement zum Megxit geäußert. Die Brüder kritisieren demnach in einer über ihre Sprecher verbreiteten Stellungnahme, Berichte über ein angeblich zerrüttetes Verhältnis der beiden Prinzen.

Nach Rückzug von royalen Pflichten: Krisensitzung am Abend

London – Nach dem Austritt von Harry und Meghan sammeln sich dunkle Wolken über dem Buckingham-Palast. Queen Elizabeth II fürchtet offenbar, dass Herzogin Meghan in einem großen Interview über die Royals auspackt und ihrem Unmut Luft macht.

Krisensitzung mit Meghan Markle und Prinz Harry: Packt die Herzogin über die Royals aus?

Darüber berichtete die britische Zeitung „Mirror“ unter Berufung auf eine Quelle aus dem Buckingham-Palast. Auch die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“ berichtet über ein möglicherweise drohendes Interview. Die Queen befürchte, dass Meghan außer Kontrolle geraten könnte, wenn sie und Gatte Prinz Harry mit dem Ergebnis der Krisensitzung am Montag (13.01.2020) nicht zufrieden seien. Der Schritt war nicht mit der Königsfamilie abgestimmt und soll dort für viel Enttäuschung und Ärger gesorgt haben.*

Man befürchte ebenfalls, dass Meghan ein ähnliches Interview geben könnte wie einst Lady Diana im Jahr 1995. Die Prinzessin hatte vor Millionen TV-Zuschauern offenbart, dass sie eine Affäre ihrem Reitlehrer hatte. Auch die Liebelei von Prinz Charles und Camilla kam dadurch an die Öffentlichkeit. Von Meghan wird derweil befürchtet, dass sie den royalen Hof als „rassistisch und sexistisch“ bezeichnen könnte.

Meghan und Harry: Queen fürchtet Eklat nach Krisensitzung

Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen bei den Royals nicht mehr in der ersten Reihe stehen und finanziell unabhängig vom britischen Königshaus werden. Das wird Thema bei dem Krisentreffen der Royals auf dem Landsitz in Sandringham sein. Während das umgehend als „Megxit“ titulierte Vorhaben auf Empörung stieß, herrscht auf der anderen Seite des Atlantiks Begeisterung.

Die Menschen in den USA begeistern sich seit langem für die britische Königsfamilie. Die Heirat der in Los Angeles geborenen Meghan Markle mit dem Prinzen im Mai 2018 steigerte das Interesse an den Royals weiter. Noch ist unklar, wo in Nordamerika sich Meghan und Harry mit ihrem kleinen Sohn Archie* niederlassen werden. Meghan hat mehrere Jahre in Toronto gelebt, wo die damalige Schauspielerin in der Anwaltsserie "Suits" mitspielte.*

