Bei Prinz William schrillen die Alarmglocken: Was hat Meghan mit Dianas Edelsteinen gemacht?

Von: Susanne Kröber

Seit Monaten fehlt von Meghan Markles Verlobungsring jede Spur. Da zwei der verarbeiteten Diamanten aus Prinzessin Dianas Erbe stammen, wachsen bei Prinz William die Sorgen.

Montecito – Eigentlich ist es allein die Sache von Meghan Markle (42), was sie mit ihrem Verlobungsring macht. Eigentlich. Denn nicht nur die Fans fragen sich seit Wochen, wo das edle Schmuckstück steckt, sondern auch Prinz William (41) soll das Verschwinden in Alarmbereitschaft versetzt haben. Denn wenn es um das Vermächtnis seiner Mutter Diana (36, † 1997) geht, versteht der britische Thronfolger keinen Spaß.

Prinz William verliert die Geduld: Wo steckt der Verlobungsring von Meghan Markle?

Am 27. November 2017 gaben Prinz Harry (39) und Meghan Markle ihre Verlobung offiziell bekannt. Über den Verlobungsring, der laut Medienberichten rund 260.000 Pfund (ca. 300.000 Euro) wert sein soll, sagte Harry damals gegenüber der BBC: „Der Ring ist aus Gelbgold, weil sie [Meghan] das am liebsten mag, den Hauptstein selbst habe ich aus Botswana bezogen, und die kleinen Diamanten auf beiden Seiten stammen aus der Schmuckkollektion meiner Mutter, um sicherzustellen, dass sie uns auf dieser verrückten gemeinsamen Reise begleitet.“

Meghan Markle lobte die Symbolkraft des Ringes und nannte ihn „unglaublich“. Umso verwunderter zeigten sich die Fans, als die Herzogin von Sussex sich im Mai plötzlich ohne ihren Klunker zeigte. Auch auf einem Instagram-Selfie mit ihren Freundinnen, Haarstylistin Kadi Lee und Künstlerin Cleo Wade, vom August fehlte der Verlobungsring, was Gerüchte über eine Ehekrise befeuerte. Ein Insider gab gegenüber Page Six Entwarnung, der Ring würde lediglich „repariert“. Aber auch bei den Invictus Games in Düsseldorf hatte Meghan den Ring nicht im Gepäck. Prinz William verliert nun offenbar langsam die Geduld.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass im Palast die Alarmglocken schrillen. [Prinz William] lässt durch gemeinsame Freunde mitteilen, dass er wissen möchte, was los ist. Nicht zu wissen, wo sie [die Edelsteine] sind, ist für William beunruhigend.

Prinz William will Dianas Erbe beschützen – dazu zählen auch Meghans Verlobungs-Diamanten

Nach der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“) herrscht zwischen Prinz William und seinem jüngeren Bruder Funkstille. Einfach mal anrufen und nachfragen, wo der Verlobungsring geblieben ist, scheint also keine Option für den britischen Thronfolger zu sein. Das OK!-Magazin zitiert einen Insider, der betont, William habe Prinzessin Dianas Schmuck immer als wichtigen Teil ihres Erbes angesehen, das er beschützen wolle.

Prinz William (links) macht sich Sorgen um den Verbleib von Meghan Markles Verlobungsring (rechts), den auch zwei Diamanten aus dem Erbe Prinzessin Dianas zieren. (Fotomontage) © IMAGO/Avalon.red/PA Images

Die Erinnerungen, die Prinz William daran habe, wie Diana einzelne Schmuckstücke getragen habe, „werden niemals verblassen“. Ihren Verlobungsring ließ Meghan Markle schon einmal ändern. Nach der Geburt von Sohn Archie (4) war die Herzogin von Sussex mit einem dünneren Ringband gesichtet worden. Bleibt abzuwarten, wann der symbolträchtige Ring wieder Meghans Finger schmückt. Alternativen sind vorhanden, denn dass Herzogin Meghan auch als Nicht-Royal viel Geld für Juwelen ausgibt, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. Verwendete Quellen: ok.co.uk, pagesix.com, newidea.com.au