Herzogin Meghan und Prinz Harry: Wird George Clooney Taufpate von Archie?

Herzogin Meghan und Prinz Harry lassen Baby Archie taufen. Doch schon wie vor der Geburt von dem kleinen Mini Sussex sorgt der royale Termin für Unruhe.

London - Baby Archie - der kleine Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) soll am Samstag getauft werden. Die Zeremonie findet auf Schloss Windsor statt, bestätigte ein Sprecher des Buckingham-Palastes gegenüber der Presse. Britische Boulevardblätter hatten zuvor über den Termin der Taufe von Baby Archie spekuliert. Anders als bei der Taufe von Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz Georg stand das Taufdatum bei dem jüngsten Spross der königlichen Familie lange nicht fest. Prinz William und Herzogin Kate hatten diese jeweils eine Woche zuvor bekannt gegeben.

Wann und wo findet die Taufe von Baby Archie statt?

Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren am 6. Mai 2019 - soll am 6. Juli (Samstag) getauft werden. Der Kleine ist dann bei seiner Taufe zwei Monate alt.

Für die Zeremonie der Taufe haben sich Meghan Markle und Prinz Harry für einen ganz besonderen Rahmen entschieden, schreibt die britische Klatschpresse. Baby Archie soll demnach in der einer privaten Kapelle der Queen auf Schloss Windsor getauft werden. Die frisch gebackenen Eltern hätten sich einen intimen und friedlichen Ort gewünscht, der in einer außergewöhnlichen Beziehung zu ihrer Majestät steht, berichtet das Promimagazin people.com.

Die private Kapelle auf Schloss Windsor wurde für Queen Victoria zwischen 1840 und 1847 gestaltet. Bei dem Großbrand im Jahr 1992 wurde sie komplett zerstört und zwei Jahre später wieder aufgebaut.

Kurz vor seiner Geburt ist der kleine Sussex ja schon in die Nachbarschaft seiner Ur-Oma gezogen. Herzogin Meghan und Prinz Harry leben nun seit einigen Wochen in ihrem neuen Zuhause Frogmore Cottage auf Schloss Windsor. Das Anwesen aus dem Jahr 1801 wurde für die Familie von Prinz Harry aufwendig renoviert. Der Umbau hat den britischen Steuerzahler rund 2,4 Millionen Pfund (2,7 Millionen Euro) gekostet, wie kürzlich das britische Königshaus bekannt gab.

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Wer darf zur Taufe von Baby Archie kommen?

In der größeren St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor hatten sich der britische Prinz und die ehemalige „Suits“-Schauspielerin am 19. Mai 2018 vor den Augen der Welt das Ja-Wort gegeben. Die Traumhochzeit wurde selbst vom britischen Königshaus via Live-Stream auf einem YouTube-Kanal übertragen. Die Taufe von Baby Archie haben die beiden Royals allerdings ganz anders geplant. Die Zeremonie soll im kleinen Kreis stattfinden, berichten britische Medien. 25 Gäste - Familie, enge Freunde und Taufpaten sind geladen, heißt es.

Royal-Fans, die sich vielleicht schon auf ein neues Foto von Baby Archie gefreut haben, müssen Geduld haben. Aufnahmen von der Taufe und Baby Archie gibt es wohl erst einen Tag später. Dafür wollen die Herzogin und der Herzog von Sussex ihren Instagram-Account nutzen.

Allerdings sind Meghan Markle und Prinz Harry immer für eine Überraschung gut. Die beiden platzten beim ersten Pressetermin mit ihrem Baby Archie vor Stolz. Vielleicht werfen die beiden Royals am Tag der Taufe ihre Pläne kurzfristig über den Haufen und teilen ihr Glück mit der Öffentlichkeit.

Wer wird Taufpate von Baby Archie?

Baby Archie könnte Gerüchten zufolge einen prominenten Patenonkel bekommen. Ganz weit oben auf der Liste der Taufpaten steht offenbar kein Geringerer als George Clooney (58). Der Hollywood-Schauspieler und seine Frau Amal sind gut mit Herzogin Meghan und Prinz Harry befreundet. Außerdem hat George Clooney mit dem Täufling etwas gemeinsam: Beide haben am 6. Mai Geburtstag - das kann doch kein Zufall sein.

ml