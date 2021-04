Weg von Michael Wendler? Tochter Adeline geht drastischen Schritt

Michael Wendlers Tochter Adeline Norberg scheint nun konkretere Pläne für einen Umzug zu haben. Dazu gibt es jetzt weitere Hinweise.

NRW – Für Michael Wendler (48) scheint sich das Leben in den USA zu einem Albtraum zu entwickeln. Tochter Adeline Norberg (19) soll bereits eigene Pläne haben, wie RUHR24* berichtet.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre), Dinslaken Ehepartnerin Laura Müller (verh. 2020), Claudia Norberg (verh. 2009–2020) Kinder Adeline Norberg

Michael Wendler: Villa-Verkauf in den USA – Folgt nun der Umzug von Tochter Adeline Norberg?

Nach dem Rauswurf als Juror bei DSDS wollte Michael Wendler* gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura Müller (20) und Tochter Adeline in Florida ein neues Leben beginnen. Doch nun kommt alles anders als erwartet für den Schlagersänger aus Dinslaken (NRW).

Die Zukunft für das umstrittene Paar in den USA scheint bislang ungewiss. So müssen sich der „Egal“-Interpret und seine Partnerin scheinbar ein neues Zuhause suchen. Denn die Villa von Michael Wendler soll zum Verkauf stehen. Zudem muss Michael Wendler weiterhin Kritik für seine Corona-Aussagen einstecken. Das geht anscheinend auch an seiner Tochter nicht spurlos vorbei.

Erst kürzlich hatte Adeline Norberg sich mit drastischen Aussagen an ihre Fans gewandt. „Momentan ist eine sehr wichtige und stressige Zeit in meinem Leben, die leider viel Zeit in Anspruch nimmt“, hat der Wendler-Spross kürzlich in der eigenen Instagram-Story berichtet.

Wendler-Tochter Adeline Norberg: Bereit für neues Leben in den USA

Während ihr Vater Michael Wendler aktuell durch Kritik von einem Promi an den Corona-Aussagen* auffällt, will Adeline sich nun in den USA ihr eigenes Leben aufbauen - und das scheinbar ohne ihren Vater. Dafür war sie für längere Zeit mit einer Freundin in Kalifornien unterwegs. Schon länger wird darüber spekuliert, dass der Promi-Nachwuchs einen Umzug plant. Nun scheinen die Pläne konkreter zu werden.

Der Walk of Fame, das berühmte Hollywood-Sign und die Shopping-Möglichkeiten in Beverly Hills haben offenbar das Herz von Adeline Norberg im Sturm erobert und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In einem Interview hat sich die Tochter von Michael Wendler und Claudia Norberg kürzlich zu ihrer Zukunft in den USA* geäußert „Ich wünsche mir auf jeden Fall, nach der Highschool aufs College zu gehen und meinen eigenen Weg zu gehen und das Leben in vollen Zügen auszunutzen und zu leben.“

+ Schlagersänger Michael Wendler lebt seit seinem Rauswurf bei DSDS in den USA. © Henning Kaiser/dpa

Dabei scheint für die Wendler-Tochter schon festzustehen, dass sie ihre weitere schulische Ausbildung in Kalifornien absolvieren möchte. Einen Hinweis zu dem nächsten großen Schritt im Leben von Adeline Norberg gibt sie unter ihrem aktuellen Instagram-Foto.

„Mein Zuhause“: Lieblingsort von Adeline Norberg ist nicht bei Vater Michael Wendler

Das Bild ist in schwarz-weiß gefärbt und scheint ein Schnappschuss von ihrer vergangenen Reise zu sein. Zu sehen sind mehrere Wolkenkratzer in Los Angeles. Dazu schreibt Adeline Norberg übersetzt: „Bring mich zurück zu dem Platz, den ich mein Zuhause nenne.“

Der Promi-Spross kann es offenbar kaum abwarten, dorthin umzuziehen. Aktuell soll sie bei ihrer Mutter Claudia Norberg leben. Um die Ex-Frau von Michael Wendler ist es seit einiger Zeit ruhig geworden. Das aktuellste Foto auf ihrer Instagram-Seite ist vom 31. Juli 2020.

Video: Michael Wendler mit Statement auf Telegram

Der Schlagersänger selbst wurde bereits vor einiger Zeit von Instagram gesperrt, sodass er nur gelegentlich in der Instagram-Story seiner Ehefrau Laura Müller zu sehen ist. Tochter Adeline scheint sich durch den möglichen Umzug nun noch weiter von ihrem Vater zu distanzieren. Während sie im vergangenen Jahr ein gemeinsames Foto veröffentlicht hat, zeigte sie sich zuletzt stets ohne Familie.

Stattdessen ist der Schlagersänger beim Messenger Telegram aktiv und teilt dort seine umstrittenen Meinungen und Ansichten mit den Followern. Von seiner Mutter hat Michael Wendler sich ebenfalls über den Messenger verabschiedet. *RUHR24 und Extratipp sind Angebote von IPPEN.MEDIA.