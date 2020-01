Wendler-Mutter bekommt pikantes Intimfoto zu Gesicht - sie reagiert öffentlich

Nach dem Twitter-Selfie und weiteren angeblichen Intim-Fotos vom kleinen Wendler, meldete sich jetzt die Mutter des Schlagerstars in einem Interview öffentlich zu Wort.

Auf Twitter kursiert aktuell ein pikantes Foto von Michael Wendler .

. Auf dem Bild ist vermeintlich der Intim-Bereich des Schlager-Sängers zu sehen.

des Schlager-Sängers zu sehen. Die Twitter-Gemeinde reagiert gnadenlos. Inzwischen ist auch eine Instagram-Story vom Wendler aufgetaucht.

Wendler: Jetzt spricht die Mutter des Schlagerstars Christine Tiggemann

Update vom 22. Januar 2020: Nach der wütenden Reaktion von Wendler-Freundin Laura Müller spricht jetzt die Mutter des Schlagerstars Christine Tiggemann in einem exklusiven Interview und äußert sich zu dem P-Foto ihres Sohnes.

In dem TV-Interview von RTL zeigte sich die Mutter von Michael Wendler, Christine Tiggemann, schockiert. „Das ist ja schon peinlich“. Sie habe das Foto von einer Freundin geschickt bekommen und müsse jetzt nun befürchten, dass die Leute mit dem „Finger auf meine Person zeigen“.

Für das Unten-ohne-Selfie ihres Sohnes, das seit einigen Tagen im Internet kursiert, hat die Mutter des Schlagerstars recht wenig übrig und zudem eine ganz klare Meinung wie sie in dem Interview bekräftigte: „ist nicht echt. Nein, weil ich hab´s ja gesehen als er im Pool war“.

Christine Tiggemann ist sich demnach sicher, dass es sich bei dem angeblichen Selfie ihres Sohnes, das in den sozialen Netzwerken kursiert klar um eine Fotomontage handelt.

Wendler-Freundin Laura Müller reagiert auf Intimfoto-Enthüllung - sie ist wütend

Update vom 19. Januar 2020: Nun hat Michael Wendlers Freundin Laura Müller (19) zu den neuesten Behauptungen bezüglich dessen Intim-Fotos zu Wort gemeldet. Die 19-Jährige ist sauer. Allerdings nicht auf ihren Freund, sondern auf die 22-jährige Jaqueline, die von dem Schlagerstar pikante Fotos seines Intimbereichs erhalten haben will.

Sie sei Laura Müller „sehr wohl bekannt“, wie sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung (Bezahlschranke) erzählt. „Ich weiß, wie gern sie meinen Platz an Michaels Seite hätte. Für mich ist sie eine schlechte Verliererin, wenn sie damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen muss“, wird Wendlers aktuelle Freundin zitiert.

Für sie sei es nachvollziehbar, „dass Michael, der aus einer langen Ehe kommt und dann plötzlich wieder Single ist, erst mal Frauen datet“, verteidigt sie ihren Liebsten. Laura findet es dagegen „schon peinlich, wenn man als Frau mit solchen intimen Informationen die mediale Aufmerksamkeit sucht. So was nennt man Stutenbissigkeit!“

Aufregung um angebliches Intim-Foto: Wendler soll IHR (22) weitere Bilder geschickt haben

Update vom 18. Januar 2020: Noch immer hat sich Michael Wendler nicht zu seinem angeblichen Intim-Foto geäußert, das auf Twitter und Co. derzeit die Runde macht. Dafür hat sich jetzt jemand anderes zu Wort gemeldet, der solche Bilder angeblich nicht zum ersten Mal sieht.

Dahinter steckt die 22-jährige Jacqueline, die RTL von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem 47-Jährigen berichtete. Sie und ihre Mutter seien seit über 10 Jahren große Fans des Sängers und so auch bei etlichen Konzerten dabei gewesen. Im Oktober 2018 habe der Wendler ihr dann plötzlich seine Handynummer zugesteckt. Daraufhin sollen sie sich geschrieben und später auch getroffen haben. „Er hat mich eingeladen, mit ihm zum Auftritt von den SixxPaxx zu kommen“, sagt sie im Interview. Ausgerechnet zu der Zeit, in der Michael Wendler angeblich auch schon seine aktuelle Freundin Laura kannte.

Nach dem Auftritt habe er Jacqueline dann sogar angeboten, mit ihm im Hotel zu übernachten. Sie habe jedoch abgelehnt. Seine Antwort darauf sei gewesen: „Dann übernachten wir da einfach das nächste Mal.“ Nach dem Abend habe er der 22-Jährigen dann ebenfalls intime Fotos von sich geschickt, die RTL laut eigenen Angaben auch gezeigt bekommen hat.

Die junge Jacqueline habe jedoch klargestellt, dass sie nicht auf sowas aus sei. Der Kontakt sei daraufhin abgeflaut. Endgültig keinen Kontakt mehr sollen die beiden dann gehabt haben, als seine Beziehung zur 19-jährigen Laura öffentlich wurde. Die 22-jährige Jacqueline habe eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Der Sänger selbst hat sich bislang noch zu keinem der beiden Aufreger geäußert. Bleibt abzuwarten, ob noch ein Statement des 47-Jährigen kommt oder er den Wirbel um das angebliche Foto einfach ignoriert.

Nach Mega-Hype um Intim-Foto: Michael Wendler postet Instagram-Story

Update vom 17. Januar, 7.05 Uhr: Ein angebliches Intim-Bild von Michael Wendler erregt die Twitter-Gemeinde (Verzeihung, dieses Wortspiel musste sein). Am Donnerstagabend gingen die Trends durch die Decke, unter „#Wendler“ sammelten sich zig Reaktionen zu jenem Foto, das den Schlager-Star in einer seeeehr privaten Pose zeigen soll.

Inzwischen ist bei so mancher Twitter-Quelle, die den Angeblich-Wendler am Abend noch in seiner vollen Angeblich-Pracht gezeigt hatte, Folgendes zu lesen: „Leider existiert diese Seite nicht.“ Eine kurze Twitter-Recherche ergab jedoch, dass das Bild immer noch zu sehen ist.

Und der Sänger selbst? Hat er sich schon zu dem Hype geäußert? Auf seinem Instagram-Profil gibt es am Freitagmorgen eine recht aktuelle Story.

+ Michael Wendlers erste Instagram-Story nach dem Twitter-Hype. © Instagram/wendler.michael

Eine Reaktion auf den Hype? Fehlanzeige. Wendler wirbt nur für ein Konzert. Wenn das alles nur eine gezielte Marketing-Aktion war, um Fans auf sein Instagram-Profil zu locken - nun, dann kann man zumindest sagen: Jetzt weiß jeder, dass der Wendler am 2. Mai in Oberhausen auf der Bühne steht.

Video: Michael Wendler verrät, dass er Laura Müller entjungferte

Intimes Wendler-Bild kursiert auf Twitter - so sieht ihn sonst nur seine Laura

Erstmeldung vom 16. Januar, 22.32 Uhr: Die Twitter-Trends bieten am Donnerstag einmal mehr ein echtes Highlight: Michael Wendler - ja, der Schlager-Star, trended wieder einmal auf der Plattform. Doch dafür verantwortlich ist diesmal nicht seine Freundin Laura, oder seine Ex-Frau Claudia Norberg, die aktuell im Dschungelcamp von RTL ihr Dasein fristet und über den Liebesbeginn mit Michael sprach - nein. Vielmehr kursiert ein sehr pikantes Bild von Michael Wendler selbst auf Twitter.

Michael Wendler: Pikantes Bild taucht auf Twitter auf - ist es echt?

Das extrem explizite Bild, auf dem vermeintlich Michael Wendler zu sehen ist, ist von unten aufgenommen. Zu sehen ist im Vordergrund das erigierte beste Stück eines Mannes. Und der Mann selbst ist auch zu sehen: Er trägt ein schwarzes T-Shirt und das Gesicht von Michael Wendler, der sich mit etwas entgleister Mimik mit der rechten Hand durch die Haare fährt.

Ob das Bild wirklich echt ist oder, ob es sich dabei um eine Fotomontage handelt, ist nicht belegt. Der Wendler selbst hat bislang nicht Stellung bezogen.

warum schaue ich mir auch immer die hashtags in den Trends an? Ich hätte nicht auf #Wendler klicken sollen. oh Gott

Wie die Bild allerdings berichtet, geistert das pikante Wendler-Foto bereits seit Tagen durch verschiedene Whatsapp-Gruppen. Jetzt hat es offenbar den Sprung auf Twitter geschafft. T-Online ist noch weiter in die Recherche eingestiegen. Dabei kam heraus, dass das Bild am 13. Januar in einem deutschen Internetforum hochgeladen worden sei. Als Quelle sei dort eine Internet-Seite aufgeführt, die bekannt für explizite Fotos ist.

Extrem explizites Bild zeigt Gesicht von Michael Wendler: Twitter-User reagieren gnadenlos

Ob das Bild nun wirklich echt ist, scheint für viele Twitter-Nutzer schon fast egal zu sein: Die Netz-Gemeinde reagiert gnadenlos und extrem belustigt auf das Foto. „Wenn man in die Trends schaut und #Wendler trendet und man nicht weiß ob man sich den Grund anschauen will warum das trendet tut es einfach nicht“, schreibt ein User. Ein anderer meint verwundert: „Es gibt Nudes vom Wendler?“ Wieder ein anderer fragt sich selbst: „Warum schaue ich mir auch immer die Hashtags in den Trends an? Ich hätte nicht auf #Wendler klicken sollen. Oh Gott“

Erst vergangene Woche zog Michael Wendlers Freundin Laura ihre Klamotten für den Playboy aus. DerWendler zeigte die Laura-Bilder stolz im Netz. Auch Lauras Familie reagierte auf die Bilder, allerdings etwas anders als ihr Freund. Vor zwei Jahren wurde sie eingestellt, nun feiert eine berühmte Zeitschrift ihr Comeback. Sie soll bald wieder erhältlich sein.

Wenn man in die Trends schaut und #Wendler trendet und man nicht weiß ob man sich den Grund anschauen will warum das trendet tut es einfach nicht

