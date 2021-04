Michael Wendler überrascht mit Reaktion auf Tod von Willi Herren

Ungewöhnliche Worte von Michael Wendler. Der Schlagersänger hat nun seine erste Reaktion zu dem Tod von Schauspieler Willi Herren gezeigt.

Köln/Florida – Der plötzliche Tod von Willi Herren (†45)* beschäftigt derzeit viele Promis aus Deutschland. So nahmen bereits einige bekannte Freunde des Schlagersängers auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken Abschied. Auch Michael Wendler (48) ist unter ihnen. Gute Freunde waren die beiden Schlagerstars nie, berichtet RUHR24*.

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre) in Dinslaken Aktueller Ehepartner Laura Müller (verh. 2020) Kinder Adeline Norberg Eltern Christine Tiggemann, Manfred Weßels

Michael Wendler: Ewiger Streit mit Willi Herren bei „Sommerhaus der Stars“ (RTL)

Ein Rückblick in das Jahr 2019: In diesem Jahr traten Michael Wendler und seine mittlerweile Ehefrau Laura Müller (20) beim „Sommerhaus der Stars“ (RTL) an. Als Kontrahenten mit dabei: Willi Herren und Ehefrau Jasmin (42). Doch aus den Schlagerpärchen sind keine Freunde geworden, was die Zuschauer Woche für Woche lautstark mitbekommen haben (mehr News zu Promis aus NRW* bei RUHR24).

Immer wieder kam es in der Reality-Show zu Streitereien. Dieser drohte an mancher Stelle gewaltig zu eskalieren. Beispielsweise, als Michael Wendler seiner Laura vor versammelter Mannschaft auf den Hintern haute. Die Reaktion von Willi: Eine lautstarke Beleidigung in Richtung Wendler, was in einem riesigen Zoff endete.

Michael Wendler und Willi Herren: Zoff und Beleidigungen bei „Sommerhaus der Stars“ (RTL)

Am Ende warf Willi Herren seinem Kollegen eine gespaltene Persönlichkeit vor und meinte, dass er sich schämen sollte, so mit einer jungen Frau umzugehen. Doch auch nach Ende von „Sommerhaus der Stars“ (RTL) wurden die beiden, wen wundert es, keine Freunde mehr.

So vertrat Willi Herren nach dem skandalösen DSDS-Ausstieg von Michael Wendler Mitte 2020* eine klare Meinung in der Öffentlichkeit: „Ich kann es einfach nicht verstehen, wie man sich nur so das Hirn durchpusten lassen kann.“ Gegenseitige Beleidigungen blieben in diesem Fall glücklicherweise jedoch aus.

Nach Tod von Willi Herren: Michael Wendler mit Beileidsbekundung auf Telegram

Umso erstaunlicher sind die mehr oder weniger sanften Worte, die Michael Wendler nun bei Telegram veröffentlichte. Normalerweise nutzt er die soziale Plattform für seine Corona-Verschwörungstheorien. Nur noch selten erfährt man private Neuigkeiten über den 48-Jährigen aus erster Hand.

Video: Willi Herren – das waren die TV-Highlights des verstorbenen Entertainers

Mit vier roten Ausrufezeichen fängt die Nachricht für Willi Herren auf seinem Kanal an. „Mein Beileid. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber den Tod wünschte ich dir nie. Lebe wohl.“ Doch diese einigermaßen versöhnlichen Worte kommen ein paar Tage zu spät.

+ Schauspieler Willi Herren ist am Dienstag (20. April) verstorben. Laut vorläufigen Obduktionsbericht würde kein Fremdverschulden vorliegen, berichtet dpa. © Jens Kalaene/dpa; Collage: RUHR24

Willi Herren: Schauspieler verstarb alleine in seiner Wohnung in Köln

Willi Herren verstarb am Dienstag (20. April) in seiner Kölner Wohnung. Die Umstände seines Todes sind bisher noch nicht geklärt worden – die Staatsanwaltschaft kann jedoch ein Fremdverschulden ausschließen, berichtet dpa. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.