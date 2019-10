Zu heiße Bilder! Miley Cyrus von Instagram verwarnt - doch die Fotos sind noch online

Miley Cyrus setzt voll auf Provokation. Sie sei von Instagram verwarnt worden und zeigt sich DENNOCH freizügig. Die Bilder blieben zunächst online.

Los Angeles - Miley Cyrus zählt wohl zu den freizügigsten Damen unter den Welt-Stars. Von der 26-Jährigen existieren SEHR explizite Aufnahmen, etwa jene, die Star-Fotograf Terry Richardson von ihr geschossen hat. Die Sängerin hat überhaupt kein Problem damit, ihren Körper zu präsentieren.

Miley Cyrus in durchsichtigem Top vor Spiegel

Doch bei Instagram darf sie das nur begrenzt machen. Denn der große Foto-Dienst hat es bekanntlich ungern zu freizügig. Ein bisschen was zu zeigen, ist erlaubt. Zu viel aber ein No-Go. Doch jenen Regeln zeigte Miley Cyrus nun einen symbolischen Stinkefinger.

Sie posierte für mehrere Selfies vor einem Spiegel. Und ihr weißes Oberteil ist so was von durchsichtig!

+ Der große Balken auf Miley Cyrus ist von uns - sie fand es nicht so nötig, sich zu verhüllen. © Miley Cyrus bei Instagram

Miley Cyrus: „Ich wurde von den Gram-Göttern verwarnt“

Einfach mal die Regeln ausgetrickst ... und das macht sie offenbar ganz bewusst, wie auch ihren Sätzen dazu zu entnehmen ist. „Das wird bald entfernt. Ich wurde von den Gram-Göttern verwarnt!“, schreibt sie. Wenn das stimmt, bekam sie von Instagram schon eine Verwarnung, sich nicht zu freizügig zu präsentieren. Doch dort ließ man Gnade walten: Drei Tage danach waren die Bilder nämlich immer noch online. Und sammelten schon mehr als fünf Millionen Likes.

Wir zeigen Ihnen lieber nur ein Foto mit Balken - siehe oben. Wenn Sie die Bilder komplett sehen möchten, werden Sie hier auf dem offiziellen Instagram-Account von Miley Cyrus versorgt.

Miley Cyrus: Relaxte Gitarren-Fotos in der Sonne

„Das einzige, was das ‚neue Ich‘ mehr als ein Spiegel-Selfie mag, ist eines mit Selbstauslöser“, schreibt Miley Cyrus zudem. Denn die Badezimmer-Fotos sind nicht die einzigen, die sie auf einen Schwung gepostet hat - wer auf die Pfeile klickt (bzw. am Smartphone wischt), findet noch weitere Bilder. Auf denen sitzt Miley Cyrus mit der Gitarre in der Sonne. Ganz züchtig.

lsl.