„Grüße vom Oktoberfest“: Florian Silbereisen lässt es mit Andreas Gabalier im Wiesn-Bierzelt krachen

Von: Lisa Klugmayer

Nachdem Florian Silbereisen die letzten vier Jahren nicht auf dem Oktoberfest war, schunkelt er dieses Jahr wieder. Allerdings ist er nicht alleine auf der Wiesn: Schlager-Kollege Andreas Gabalier feiert mit ihm.

München – Das legendäre Oktoberfest in München beginnt wieder. Zwei Wochen lang wird geschunkelt, Bier getrunken und Kaiserschmarrn gegessen. Das lassen sich die Schlagerstars natürlich auch nicht entgehen. Pünktlich zum Wiesn-Anstich treffen sich deswegen Florian Silbereisen (42) und Andreas Gabalier (38) im Bierzelt: Oans, zwoa, gsuffa!

Während Andreas Gabalier ein seit Jahren ein gern gesehen Gast am Oktoberfest ist, musste das Promi-Zelt in den letzten Jahren ohne Florian Silbereisen auskommen. Doch dieses Jahr ist er wieder dabei. In Tracht und mit jeder Menge Durst schunkeln die beiden Schlagerstars nun gemeinsam im Bierzelt.

„O‘zapft is! Andreas Gabalier und ich grüßen euch vom Oktoberfest!“, schreibt Florian Silbereisen unter ein gemeinsames Selfie von sich und seinem Schlagerkollegen. Beide grinsen bis über beide Ohren, Andreas Gabalier hält einen seinen Bierkrug in die Kamera. Doch der Steirer geht noch einen Schritt weiter und sucht die Fan-Nähe nicht nur online.

Florian Silbereisen und Andreas Gabalier beim Oktoberfest 2023 im Festzelt. © Instagram/Florian Silbereisen

Umringt von Fans versucht Andreas Gabalier sich als Bayer. „Des Oktoberfeschtbier is o‘zapft. Liebe Grüße aus Minga!“, so der Schlagerstar. Seine Fans sind begeistert von so viel Bodenständigkeit und grinsen breit in die Kamera.

Andreas Gabalier mit seinem Fans auf dem Oktoberfest 2023 © Instagsram/Andreas Gabalier

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird der Wiesn-Anstich auch im TV übertragen. Beim Anblick von Andreas Gabalier und Florian Silbereisen sah eine TV-Zuschauerin ein „bisschen Fernsehgarten“ und hat bösen Verdacht. Verwendete Quellen: Instagram/Florian Silbereisen & Instagram/Andreas Gabalier