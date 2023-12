Mit Blutvergiftung im Krankenhaus: Große Sorge um Fritz Wepper

Von: Elena Rothammer

Erst Ende Oktober verlor Fritz Wepper seinen jüngeren Bruder Elmar. Jetzt macht dem Schauspieler auch seine eigene Gesundheit zu schaffen.

München – Mit seinen Schauspielrollen, wie etwa in der Krimiserie „Derrick“ oder in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“, eroberte Fritz Wepper (82) das deutsche Publikum. Zuletzt hatte der gebürtige Münchner allerdings mit einigen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Sein jüngerer Bruder Elmar (†79) starb am 31. Oktober. Jetzt machen auch besorgniserregende Nachrichten rund um Fritz Wepper die Runde.

Anwalt bestätigt: Schauspieler Fritz Wepper wird in Klinik behandelt

Der Tod seines Bruders traf den 82-Jährigen ebenso schwer wie unerwartet: Fritz Wepper konnte sich nicht einmal von Elmar verabschieden. Doch neben der Trauer muss sich der TV-Star jetzt auf seine eigene Gesundheit konzentrieren. Fritz Wepper wird derzeit in einer Klinik behandelt.

Fritz Wepper befindet sich zurzeit wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das wurde jetzt von seinem Anwalt Norman Synek gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München bestätigt. Im gleichen Zuge kann der Jurist besorgte Fans jedoch beruhigen. Wepper sei „schon wieder auf dem Weg der Besserung“.

Blutvergiftung kostete Fritz Wepper schon 2011 beinahe das Leben

Fritz Wepper wird nicht zum ersten Mal wegen einer Sepsis behandelt. 2011 kämpfte er nach einer Not-OP um sein Leben. Nach einem Kratzer durch seinen Hund hatte der Schauspieler damals eine Blutvergiftung erlitten. Seine Frau Susanne habe ihn damals gezwungen, ins Krankenhaus zu gehen und damit wohl sein Leben gerettet, wie Wepper in seinem Buch „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“ schreibt.

Obwohl sich der Bayer von seiner Blutvergiftung schon wieder zu erholen scheint, dürfen sich seine Fans wohl nicht auf neue Filme oder Serien freuen. Fritz Wepper beendete seine TV-Karriere für immer. Verwendete Quellen: Fritz Wepper / „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“; Deutsche Presse Agentur