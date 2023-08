Wie aus dem Gesicht geschnitten: Jana Ina Zarrella zeigt sich beim Baden mit ihrer Mutter

Von: Volker Reinert

Jana Ina Zarrella, die Ehefrau von Schlagerstar Giovanni Zarrella, postete auf Instagram Fotos von sich und ihrer Mutter. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Viele Fans kommentierten und sind erstaunt.

Köln - Was für eine Ähnlichkeit! Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) überraschte ihre Fans in den sozialen Netzwerken am Sonntag (20. August) mit sommerlichen Schnappschüssen von sich und ihrer Mutter Rita. Auf dem Instagramprofil der Ehefrau von Schlagersänger Giovanni Zarrella (45) häufen sich die Kommentare.

Jana Ina Zarrella und ihre Mutter begeistern im Netz

Auf den Bildern sieht man die gebürtige Brasilianerin beim Sonnenbaden im Garten neben ihrer Mutter. Versehen hat Jana Ina Zarrella ihr Instagram-Posting mit den Worten „Summer in the city“. Offenbar war ihre Mutter zum sonntäglichen Besuch bei den Zarrellas in Köln eingeladen.

Die Follower von Jana Ina können kaum fassen, wie ähnlich sich Mutter und Tochter doch sind. So lauten einige Kommentare: „Ihr seht aus wie Schwestern“, „Ihr habt dasselbe Lächeln und seht euch so ähnlich“ und „Wahnsinn, diese Ähnlichkeit“.

Auf Vox moderiert Jana Ina Zarrella bald eine neue Dating-Show

Neben Amira Pocher (30), die seit August 2023 die Vox-Show „My Mom, Your Dad“ moderiert, wird auch Jana Ina Zarrella auf dem Kölner Sender bald eine neue Datingshow moderieren.

Ab 2024 führt die Moderatorin, die bei Vox auch in der Jury von „Grill den Henssler“ sitzt, durch das Format „Save the Date - Wie heirate ich in 50 Tagen?“. Verwendete Quellen: Instagram/ janainazarrella