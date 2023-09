Mit Mickie Krause und Co.: Anna-Carina Woitschack angelt sich Schlager-Moderationsjob

Anna-Carina Woitschack baut ihr Karriere-Portfolio aus. Jetzt wird sie auch Moderatorin der Kult-Schlagerparty in Castrop-Rauxel.

Castrop-Rauxel – Anna-Carina Woitschack (30) hat sich als Schlagersängerin bereits einen Namen gemacht. Jetzt will sie ihre Karriere ausbauen und schnuppert auch in ein anderes Berufsfeld hinein: Moderation. Sie wird durch ein sehr beliebtes Schlagerfestival führen, für das bereits zahlreiche namhafte Gäste aus der Volksmusik-Branche angemeldet sind.

Neuer Job: Anna-Carina Woitschack wird Moderatorin bei einer Kult-Schlagerparty

Anna-Carina Woitschack erklimmt die Karriereleiter. Sie wird in Zukunft nicht mehr nur Musik machen, sondern auch andere große Stars anmoderieren. Ihr erster Schritt in Sachen Moderatorinnen-Laufbahn wird die Kult-Schlagerparty in Castrop-Rauxel am Freitag, den 1. März 2024, sein. Das Benefiz-Festival wird, wie jedes Jahr, von der Solidarfonds-Stiftung NRW organisiert, die sich für soziale Projekte und Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in NRW einsetzt. In diesem Jahr handelt es sich bei der großen Schlagerfeier sogar um das 35-jährige Stiftungsjubiläum.

Ausgewählt, um durch diesen feierlichen Anlass zu moderieren, ist Anna-Carina Woitschack. Sie wird die 3.000 Gäste der bereits ausverkauften Veranstaltung in der Europahalle durch den Abend führen und empfängt bekannte Gäste.

Kult-Schlagerparty in Castrop-Rauxel: Diese Schlager-Stars empfängt Anna-Carina Woitschack

Zu den namhaften Künstlern, die beim bei der Kult-Schlagerparty auftreten werden und auf dem offiziellen Instagram-Account des Eventforums Castrop bekannt gegeben wurden, gehören: Ben Zucker (40), Mickie Krause (53), Anna-Maria Zimmermann (34) und Olaf, der Flipper (77). Auch Michael Holm (80), Olaf Henning (55), DSDS-Star Norman Langen (38) und Anna-Carina Woitschacks „Die Verräter“-Kollege Vincent Gross (27) sind dabei.

Zwischen den musikalischen Einlagen wird Anna-Carina Woitschack bei der Kult-Schlagerparty auch das „Goldene Mikrofon“ an zwei Künstler überreichen, die sich bereits seit Jahren Teil der Solidarfonds-Schlagerpartys sind. Kürzlich gab es Gerüchte, dass ihr Ex Stefan Mross einen Moderationsjob verlieren wird. Der SWR klärte jetzt über die „Immer wieder sonntags“-Zukunft auf. Verwendete Quellen: Schlager.de, Instagram