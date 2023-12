Mit Stein bewaffnet: Unbekannter prügelt auf Sänger Markus Mörl ein

Markus Mörl ist Opfer einer brutalen Attacke geworden. Der Neue-Deutsche-Welle-Sänger wurde von einem fremden Mann mit einem Stein angegriffen.

Lorch – Mit Hits wie „Ich will Spaß“ oder „Kleine Taschenlampe brenn‘“ wurde Markus Mörl (64) in den 80er-Jahren einem Millionenpublikum bekannt. Als absolute Ikone der Neuen Deutschen Welle ist der Sänger auch heute noch regelmäßig auf den Bühnen des Landes unterwegs. In nächster Zeit muss Markus seine anstehenden Auftritte jedoch womöglich absagen, denn er liegt derzeit mit einer gebrochenen Nase im Krankenhaus. Der Grund: Ein unbekannter Mann hat den Musiker aus dem Nichts mit einem Stein attackiert.

Markus Mörl geht davon aus, dass der Täter psychisch krank ist

Im Gespräch mit rtl.de berichtet Markus Mörl, dass er nichtsahnend in seinem Auto unterwegs war, als ein ihm fremder Mann plötzlich auf die Straße sprang und seinen Wagen mit einem großen Stein bewarf.

Mörl stoppte und stieg aus, doch dann ging der aggressive Unbekannte mit der klobigen Waffe auch auf ihn los. Der NDW-Star trug von der brutalen Attacke Verletzungen an der Nase davon. Weshalb der Mann gerade ihn zu seinem Opfer auserkoren hatte, weiß Markus Mörl selbst nicht. „Der Täter war wohl verwirrt oder auf Droge“, mutmaßt er im Interview.

Markus Mörl wird sich erholen, doch der Vorfall könnte rechtliche Folgen haben

Da er sich entschieden gegen die Attacke wehrte, ließ der unbekannte Täter letztlich von Markus Mörl ab und rannte in ein nahegelegenes Gebäude, in dem sich derzeit eine Geflüchtetenunterkunft befindet. Der Ex-Dschungelcamper rief die Polizei, die sich sofort auf die Suche nach dem Mann begab.

„Die kamen dann mit zwei Mannschaftswagen und sind ins Heim reingegangen“, berichtet der Sänger. Genauere Angaben über die Attacke und den Täter wollte die Polizei laut rtl.de bisher nicht machen. Ob Markus Mörl seine anstehenden Konzerte wie geplant geben kann, muss ebenfalls noch abgewartet werden, denn der Sänger befindet sich derzeit noch in ärztlicher Behandlung. Auch Markus Mörls Frau hatte zuletzt mit ihrer Gesundheit zu kämpfen und befürchtete eine Krebserkrankung. Verwendete Quellen: RTL