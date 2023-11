Mit XL-Sonnenbrille im Sightseeing-Bus: Andrea Berg begeistert Fans im Touri-Look

Überraschungs-Posting aus England: Schlagerstar Andrea Berg fährt im Touri-Look durch London und hat auf Instagram ein paar liebe Grüße für ihre Fans parat.

London – Bald kommt ein neues Album von Andrea Berg (57) und für 2025 ist bereits eine große Tour geplant. Zuvor scheint sich die Schlager-Sängerin aber eine kleine Auszeit zu gönnen. Auf Instagram schickt sie ihren Fans am 2. November 2023 überraschend Grüße aus der britischen Hauptstadt – vor allem ihr Look sticht heraus.

Mit XL-Sonnenbrille im Sightseeing-Bus: Andrea Berg grüßt aus London

Die Schlagersängerin scheint auf dem Bild gerade in einem Sightseeing-Bus zu sitzen und am House of Parliament vorbeizufahren. „Ihr Lieben, Euch allen ganz herzliche Grüße aus London“, schreibt Andrea Berg zu der Aufnahme. Sie ist darauf mit offenem Haar, XL-Sonnenbrille und In-Ear-Kopfhörern zu sehen. Ihren Fans wünscht sie außerdem: „Habt noch eine schöne Woche!“

Zahlreiche ihrer rund 149.000 Followerinnen und Follower zeigen sich begeistert und schicken liebe Grüße zurück. Manche bedauern, dass sie die Sängerin in London verpasst haben. „Ich als einer deiner größten Fans war vor ein paar Tagen dort“, schreibt eine Followerin. Ein anderer Fan meint: „Du hättest nächste Woche fliegen sollen.“

Andrea Berg: Neues Album und große Tour

Wenn schon nicht in London, können Fans Andrea Berg aber auf ihrer großen Arena-Tour sehen, die 2025 ansteht. Am 1. Februar 2025 startet die große Tournee in Wetzlar. Die Sängerin tritt in 21 Städten auf. Fans haben also 21 Chancen, Andrea Berg live zu sehen.

Schon in wenigen Wochen, am 17. November 2023, erscheint zudem ihr neues Album „Weihnacht“ mit dem Song „Dezembertraum“. Damit dürfte sie ihren Fans die bevorstehende Weihnachtszeit definitiv versüßen. Einige Fans waren aber stinksauer, weil Andrea Berg zuletzt nur Werbung veröffentlicht hat. Nach dem neuesten Posting dürften sie wieder besänftigt sein. Verwendete Quellen: Instagram/ andreabergoffiziell