Charlène von Monaco stiehlt Albert II. am Nationalfeiertag die Show

Von: Annemarie Göbbel

Wann immer eine Kamera ein Bild Charlène von Monacos einfängt, zieht die Fürstin die Blicke auf sich. So war es auch am Nationalfeiertag im Palast.

Monaco – Die Bilder der Pakete fürs monegassische Rote Kreuz packenden Fürstenfamilie um Charlène von Monacos (45) mag man gewohnt sein, doch ein Fakt stach dieses Mal besonders ins Auge: Die Kamera liebte die Fürstin, die mit ihrer umwerfenden Ausstrahlung alle in ihren Bann zog.

Charlène von Monaco strahl mit ungewohnt offenem Blick in die Kameras

Anlässlich des Nationalfeiertags ließen es sich die Nichte Fürst Alberts II. (65) und seine Hoheit selbst nicht nehmen, mit Freiwilligen Gourmetpakete vorzubereiten und an Begünstigte zu verteilen. Camille Gottlieb (25) war als Leiterin der Jugendabteilung zugegen und packte mit ihrer Tante Charlène sowie ihrem Onkel sowie mit anderen Vorstandsmitgliedern tüchtig mit an, um die Geschenke in Tüten zu packen. Charlène sah zudem in ihrer navyfarbenenen Kaschmir-Weste von Loro Piana (7.500 Euro) einfach nur hinreißend aus.

Inzwischen sind die drei ein eingespieltes Team. Die Tochter Prinzessin Stéphanies von Monaco (58) begleitet den Fürsten auch häufiger zu Terminen, wenn Charlène unabkömmlich ist. Doch am liebsten arbeiten die drei Royals Hand in Hand. Ungewohnt direkt und offen zieht die Landesmutter dabei alle Blicke auf sich und dominiert jedes Foto, das an dem Tag gemacht wird, mit ihrer eleganten Präsenz.

Charlène von Monaco stellt beim Packen und Verteilen mit ihrer Grazie alle Anwesenden in den Schatten

Charlène von Monaco war noch nie so präsent wie bei diesem Termin im Fürstenpalast von Monaco. Fürst Albert lässt ihr den Raum zu Strahlen

Sie habe eine ausgezeichnete Beziehung zu Onkel Albert und dessen Frau Charlène, ließ Camille die französische Gala wissen: „Ob Fürstenfamilie oder nicht, sie bleiben mein Onkel, meine Tanten, meine Cousins. Wir haben nicht das Glück, uns oft zu sehen, aber sobald es ein Fest gibt, sei es ein Familienfest oder ein offizielles, freuen wir uns immer, uns zu treffen“, berichtet die 25-jährige. Camille.

Albert II. wiederum schien froh zu sein, einmal weniger im Mittelpunkt zu stehen und überließ seiner Frau und seiner Nichte gern das Rampenlicht. Auch mit Gehörschutz zum Prada-Kleid war Charlène von Monaco ein echter Knaller an Alberts Seite. Verwendete Quellen: gala.fr, Instagram @Palais Princier de Monaco