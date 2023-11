Mode-Duell in Monaco: Charlène sticht Familienmitglied aus

Von: Annemarie Göbbel

Ein unerwartetes Mode-Duell in Monaco. Charlène und ein Familienmitglied tragen dasselbe Design – doch sie hat die Nase vorn.

Monaco - Jährlich am 19. November zelebrieren Fürst Albert (65) und die Grimaldis zusammen mit dem gesamten Monaco „La Fête du Prince“, den Tag der Nation. Mit Charlène von Monaco (45) strahlte der kleine Felsstaat am azurblauen Meer Eleganz und Pracht aus. Doch ein Detail erregte die Aufmerksamkeit der königlichen Beobachter und sorgte für Verwirrung.

Charlène von Monaco landet im karierten Mantel von Emilia Wickstead im Fokus des Interesses

Die Festlichkeiten erstreckten sich über mehrere Tage. Schon am 18. November präsentierte der Palast Bilder der Landesfürstin, die zusammen mit Alberts Nichte Camille Gottlieb (25) Gourmetpakete für Hilfsbedürftige für das monegassische Rote Kreuz zusammenstellte. Darüber hinaus stand für Charlène die Vergabe der Ehrenmedaillen zur Würdigung der Freiwilligen des nationalen Roten Kreuzes im Ehrenhof des Prinzenpalastes auf dem Programm.

Charlène wurde für ihre Outfit-Auswahl sehr gelobt. Sie präsentierte sich in einem olivgrünen und schwarzen Karomantel von Emilia Wickstead (2.060 Euro), den die Fürstin mit einem schmalen Celine-Gürtel um die Taille trug. „Fabelhaft! Dieser Mantel ist so auffällig in Farbe, Muster und Schnitt. Ich kann mir niemanden vorstellen, der in diesem Mantel besser aussieht“, so die begeisterte Reaktion eines Fans.

Hat sich Tatiana Santo Domingo bei Charlène von Monaco in Sachen Styling beraten lassen?

Am folgenden Tag versammelte sich die gesamte Grimaldi-Familie auf dem Balkon des Palastes, um den Besuchern im Hof des Fürstenpalastes zuzuwinken. Neben den Schwestern von Albert, Stéphanie von Monaco (58) und Caroline von Hannover (66), waren auch deren Nachkommen samt Ehepartnern anwesend. Carolines ältester Sohn, Andrea Casiraghi (39), erschien mit Tatiana Santo Domingo (39) und ihren drei Kindern, was dem Startschuss im Styling-Duell gleichkam.

War der Griff zum Emilia-Wickstead-Design am Nationalfeiertag wirklich Zufall? Oder hat sich Tatiana einen Klassiker bei Charlène von Monaco abgeschaut? © Piovanotto Marco/Imago & Valery Hache/dpa

Es war eine vollkommene Überraschung, als Andreas‘ kolumbianisch-monegassische Gattin in einem Ensemble von Emilia Wickstead auftauchte, das dem Farb- und Karomuster entsprach, das Charlène am Vortag getragen hatte. Anstelle des Mantels hatte sich die 39-Jährige für ein Shetland-Hundstooth-Kleid (1.765 Euro) in Kombination mit einem Karoblazer (1.612 Euro) entschieden. Zusätzlich zierte ein 272 Euro teures Stirnband von Jennifer Behr ihren Kopf.

Tatiana Santo Domingo glänzt am monegassischen Nationalfeiertag in einer Emilia Wickstead Kombination. © David NIVIERE/dpa

Selbstverständlich fiel die Dopplung den Royalfans auf: „Es scheint, als hätten wir einen neuen Lieblingsdesigner unter den Monaco Royal Ladies! Es [Tatianas Design] ist interessant als Kleid und Jacke. Liebe immer noch den Mantel von Charlène“, äußerte eine Nutzerin. Wer jedoch im modischen Wettstreit die königliche Oberhand behielt, fasste ein weiterer Kommentar treffend zusammen: „Normalerweise bin ich kein Fan von Tatianas Modewahl, aber dieser Mantel ist wirklich großartig.“ Hat sich da möglicherweise jemand bei Charlène Inspiration geholt? Charlène von Monaco wird oft für ihren exzellenten Stil gelobt, wie auch beim Galaabend des Nationalfeiertags. Verwendete Quellen: Instagram