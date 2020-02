Gina-Lisa Lohfink in ungewohnter Pose bei Instagram - ein Fan nimmt seinen ganzen Mut zusammen

Model Gina-Lisa Lohfink postet bei Instagram ein freizügiges Bild. Ein Fan will daraufhin sogar ein Date mit dem Model aus Rödermark.

Gina-Lisa Lohfink zeigt sich bei Instagram in gewohnt freizügig

zeigt sich bei Instagram in gewohnt freizügig Das Model aus dem Kreis Offenbach begeistert ihre Fans mit dem Post

aus dem Kreis Offenbach begeistert ihre Fans mit dem Post Ein Fan fragt sie sogar nach einem Date

Rödermark - Freizügige Bilder sind die Fans von Gina-Lisa Lohfin k inzwischen gewohnt. Bei Instagram zeigt sich das Model aus Rödermark im Kreis Offenbach gerne in knapper Kleidung. Ungewöhnlich ist aber die Umgebung, in der Gina-Lisa Lohfink abgelichtete wurde. Denn das Model präsentiert sich in einer Küche. Ein Fans ist so verzückt, dass er sofort nach einem Date fragt.

Denn: Mit einer biederen Hausfrau hat dieser Auftritt rein gar nichts zu tun.Gina-Lisa Lohfink verzichtet auch an so einem Ort nicht auf Posen. Im knappen schwarzen Lederrock mit hohen Stiefeln dazu ein dunkelgrünes Samt-Oberteil.

Model Gina-Lisa Lohfink: Nicht nur ihr Outfit überzeugt bei Instagram

Neben dem schicken Outfit zeigte das Model Gina-Lisa Lohfink* natürlich auch ihre Kehrseite, wie ihre Instagram-Follower es kennen – und mögen. Deren Begeisterung lässt auch dieses Mal nicht auf sich warten. „Und wann trinken wir nen Kaffee zusammen in der Küche?“, fragt ein User sogar nach einem Date. „Einfach der Hammer“, findet ein anderer. Und für alle, die gar nicht genug von Gina-Lisa Lohfink bekommen können, gibt es im selben Post noch ein Instagram-Bild mit bestem Blick auf den Ausschnitt und edlem Glitzer-Filter.

Model Gina-Lisa Lohfink zeigt sich bei Instagram an ungewöhnlichem Ort

Egal, ob Küche, Fitnessstudio oder Strand, Gina-Lisa Lohfink weiß eben, was ihre Fans bei Instagram wollen. Mit Ihren Posts schafft es das Model aus dem Kreis Offenbach regelmäßig, mehrere Tausend Likes einzusammeln. Dabei geht es aber nicht immer nur um schöne Bilder, sondern auch um Inhalte. Bei Instagram bringt Gina-Lisa mal tiefgründige Botschaften unter, im Fernsehen gibt sie Details über ihre Freundschaft zu Jens Büchner preis.

Model Gina-Lisa Lohfink ist Profi bei Instagram

Mit ihrem Profil bei Instagram sorgt Gina-Lisa Lohfink schon seit langem bei Followern für Furore. Über 200.000 folgen dem Model regelmäßig, wenn es von ihrem Urlaub berichtet oder einfach nur zeigt, wie schön ihr Weihnachtsfest war. Ganz sicher werden die Instagram-Bilder der Berühmtheit aus dem Kreis Offenbach auch in Zukunft für Aufsehen sorgen - selbst, wenn sie in der Küche entstanden.

Von Marcel Richters

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.