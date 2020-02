Well done, Gina-Lisa Lohfink! Ihr Outfit bei Steak und Wein lässt Fan-Augen größer werden

Model Gina-Lisa Lohfink zeigt sich ihren Fans bei Instagram verführerisch in einem Steak-Restaurant. Ihr Outfit lässt tief blicken. Ihre Fans drehen am Rad.

Rödermark - Heißer als die Polizei erlaubt. Oder wie es ein Fan bei Instagram ausdrückt: „Scharf wie Chili.“ Es ist das altbekannte Lied. Wenn sich Gina-Lisa Lohfink bei Instagram zeigt, dann richtig: heiß. Zumindest, wenn es nach ihren Fans geht. Nun hat das Model aus Rödermark das Restaurant „Frau Trude“ in Hanau besucht. Was dort gereicht wird? Wein und Steak. Grund genug für Gina-Lisa, sich fein raus zu putzen. Und wenn sie schon mal dabei war, hat sie ihren Fans auch gleich ein verführerisches Outfit präsentiert. Die lieben es.

Model Gina-Lisa Lohfink zeigt viel Dekolleté bei Instagram

Verspielt guckt sie auf dem Selfie in die Kamera. Und bevor Fragen aufkommen: Ja, ihre Haare sind noch rot. Viel wichtiger ist jedoch das weinrote, schulterfreie Kleid, das Gina-Lisa Lohfink* auf dem Bild trägt. Denn: Ihr Dekolleté lässt tief blicken. Auch ihren Fans bei Instagram gefällt, was sie da zu sehen bekommen. Einer schreibt eben: „Scharf wie Chili.“

Ein anderer Fan schwärmt: „Super schick, wie immer sehr sehr Elegant Dein look (sic!)“, während manch‘ einer komplett durchdreht: „Hallo Gina Du bist der helle Wahnsinn atmenberaubend wunderschön sexy sinnlich begehrenswert (sic!).“ Wow! Das ist eine eindeutige Liebeserklärung an das Model, klar, einprägsam, begehrend, unglaublich, etwas verstörend.

Gina-Lisa wird‘s gefallen, dass es ihren Fans gefällt. Auch die Botschaft unter ihrem freizügigen Bild soll nicht unterschlagen werden. Dabei wird das Model aus Rödermark richtig poetisch: „There is no need to rush. What is meant for you will always arrive on time.“ Wo Gina-Lisa Lohfink recht hat..

Rare oder well done? Model Gina-Lisa Lohfink beehrt Steak-Restaurant

Nicht zum ersten Mal zeigt Gina-Lisa Lohfink, was sie hat. Den Abend bei „Frau Trude“ scheint sie jedenfalls genossen zu haben. So hat Gina-Lisa ihr Bild auch in ihrer Instagram-Story geteilt und darunter geschrieben: „Best Meat!“ Und „Frau Trude“? Bedankt sich - ebenfalls via Instagram - für den Besuch der Prominenz aus Rödermark.

Ob Gina-Lisa Lohfink ihr Steak an diesem Abend rare oder well done bestellt hat, weiß nur „Frau Trude“. Den Fans auf Instagram dürfte das allerdings auch herzlich egal sein.

