„Atemberaubend schön“: Charlène von Monaco strahlt bei besonderem Termin an Alberts Seite

Von: Susanne Kröber

Charlène von Monaco wählt ihre Auftritte mit Bedacht, doch dieses kulinarische Highlight wollte sich die Fürstin gemeinsam mit Gatte Albert nicht entgehen lassen.

Monaco – Zuletzt absolvierte Fürst Albert (65) mehrere Termine ohne Charlène von Monaco (45), doch wenn mit Alain Ducasse (67), Yannick Alléno (54), Marcel Ravin (53) und Dominique Lory (44) gleich vier Sterneköche zum Dinner rufen, dann lässt sich auch die monegassische Fürstin nicht lange bitten. Doch Charlène erschien nicht einfach nur beim „Festival des Etoilés“ im Hôtel de Paris, sondern zog in ihrer schwarzen Robe alle Blicke auf sich.

„Einfach der Hammer“: Designer-Outfit von Charlène von Monaco begeistert die Fans

Albert II. posierte auf dem roten Teppich ganz klassisch im schwarzen Anzug, Charlène hatte sich für ein bodenlanges Cady-Kleid von Max Mara entschieden (rund 1200 Euro), dazu kombinierte sie einen Gürtel von Jimmy Choo für knapp 1500 Euro und eine schwarze Diamond Cocktail Leather Clutch (rund 910 Euro), ebenfalls von Jimmy Choo. Da verblasste nicht nur Ehemann Albert neben ihr, sondern auch sein Neffe Louis Ducruet (30) und dessen Frau Marie (30).

Charlène von Monacos neuer Look nach ihrer Rückkehr zur blonden Naturhaarfarbe verhinderte gekonnt, dass das Outfit zu düster wirkte. Die Fans zeigten sich bei Instagram begeistert von der monegassischen Fürstin. „Prinzessin Charlène ist atemberaubend schön“, so eine Userin. „Ich bin nicht immer beeindruckt von ihrer Kleiderwahl, aber manchmal ist sie einfach der Hammer“, schwärmt eine andere Nutzerin. Auch Charlènes gelöstes Lächeln stach direkt ins Auge. „Ich freue mich, Prinzessin Charlène glücklicher zu sehen. Sie sieht wunderschön aus“, so ein weiterer Kommentar.

Grace Kelly Am 12. November wäre Alberts Mutter Grace Kelly, nach ihrer Hochzeit mit Fürst Rainier III. von Monaco (81, † 2005) bekannt als Fürstin Gracia Patricia, 94 Jahre alt geworden. Der frühere Hollywood-Star starb 1982 an den Folgen eines tragischen Autounfalls, bei dem auch Alberts kleine Schwester Stéphanie (58) verletzt wurde. Ende Oktober besuchte Fürst Albert in Philadelphia laut People-Magazin das Haus, in dem seine Mutter aufgewachsen ist. Dort kam es zu einem emotionalen Familientreffen mit Grace-Kellys US-Verwandtschaft.

Fürst Albert wieder ohne Pflaster: Das war der Grund für seine Verletzung

Auf Charlène und Albert von Monaco und Louis und Marie Ducruet wartete beim kulinarischen Festival ein mehrgängiges Menü, bleibt zu hoffen, dass Kleider und Anzughosen nicht allzu knapp saßen. Fürst Albert konnte beim „Festival des Etoilés“ auch wieder ohne Pflaster auftreten, nachdem er sich wenige Tage zuvor bei einem Arbeitstreffen im Palast noch mit einer Verletzung am Kinn gezeigt hatte. Bereits mehrfach musste Albert II. Muttermale entfernen lassen, doch diesmal gab es einen anderen Grund für die Blessur.

Charlène und Albert von Monaco wissen, wie sie den perfekten Pärchen-Auftritt aufs Parkett legen. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/Bestimage

Albert von Monaco soll sich die Verletzung beim Spielen mit den Zwillingen Jacques und Gabriella (8) zugezogen haben, wie die französische Gala berichtet. Nachdem der Fürst beim Herumtoben gestürzt sei, habe er mit mehreren Stichen genäht werden müssen. Bei seinem glamourösen Auftritt an der Seite von Charlène war von der Wunde nichts mehr zu sehen. Für Jacques und Gabriella begann das Schuljahr zuletzt mit einer großen Neuerung, wie ihre Mama verriet. Verwendete Quellen: gala.fr, people.com, Instagram