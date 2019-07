Musik-Newcomer mit nur 18 Jahren gestorben - die Todesursache schockt nicht nur seinen Vater

Die Musikwelt stand ihm offen, gerade erst hatte er sein Debütalbum veröffentlicht. Doch jetzt ist der Musik-Newcomer mit 18 Jahren gestorben. Die Todesursache ist schockierend.

Austin/Texas - Hella Sketchy ist tot. Der junge Rapper aus Austin/Texas wurde gerade mal 18 Jahre alt. Sein Vater bestätigte den Tod seines Sohnes, der bürgerlich Jacob Tyler Thureson heißt, bei Twitter. Er sei demnach am 27. Juni um 5.11 Uhr morgens gestorben.

Eric Thureson, so der Name des Vaters, verschwieg die traurigen Details nicht. „Jacob wurde am 13. Juni gefunden und war nicht ansprechbar nach einer offensichtlichen Medikamenten-Überdosis (Er schreibt ‚drug‘, womit aber hier eher Medikamente gemeint sind, Anm. d. Red.). Er wurde wiederbelebt und 14 Tage ins Koma versetzt.“ Am Ende verlor der 18-Jährige den Kampf. „Niemals in einer Million Jahren hätte ich gedacht, dass es so endet“, schreibt der Vater.

Traurige Nachrichten gibt es auch aus dem Hause Cordalis: Der Schlager-Star Costa Cordalis ist tot, das bestätigte sein Sohn Lucas nun.

Part 2 #ripsketchy #ripjacob #riplittlebuddy Jacob was found unresponsive on June 13th from an apparent drug overdose. He was revived and brought to the ER where he’s been in a coma for 14 days.



Never in a million years would I have imagined that it would end like this. pic.twitter.com/1Y1tFs1SO3 — Erik Thureson #filmcrew (@erikthureson) 27. Juni 2019

Video: US-Rapper Hella Sketchy stirbt mit nur 18 Jahren an Überdosis

Hella Sketchy ist gestorben - Vater fassungslos: „Wir haben keine Worte“

Die Trauer in der Familie kennt keine Grenzen. „Du sollst nicht vor deinem Vater oder Großvater gehen. Das soll nicht passieren. So funktioniert das nicht. Wir haben keine Worte.“ Er zeigt mit dem Finger auf die Opioidkrise in den USA, mit der der gestiegene Missbrauch von Schmerzmitteln gemeint ist. „Die Diskussion über Medikamente (‚drugs‘, Anm. d. Red.), Depressionen, psychische Erkrankungen und soziale Medien muss offener und ohne Vorverurteilung und Stigma geführt werden.“

Die Familie von Disney-Star Cameron Boyce muss nun auch um ihren Sohnemann trauern. Tragisch verstarb der Schauspieler im Alter von gerade einmal 20 Jahren.

Hella Sketchy hatte erst im März sein Debütalbum veröffentlicht

Laut Sun galt Hella Sketchy vor allem als Soundcloud-Star, wurde aber auch über die Plattform hinaus bekannt. So hat er im März sein Debütalbum veröffentlicht. Auch sein Label APG/Atlantic befindet sich in großer Trauer. Obiges YouTube-Video sammelte mehr als 1,5 Million Aufrufe.

Die deutschen Fans schockiert der unerwartete Tod von Lisa Martinek, die im Urlaub ums Leben kam. Ebenfalls trauert Deutschland um eine deutsche Filmlegende, die am Sonntag in Berlin verstarb.

Der bekannte deutsche Filmproduzent David Groenewold ist überraschend im Alter von 46 Jahren gestorben.

Schauspieler Rip Torn ist am Dienstagabend im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle in „Men in Black“ weltberühmt.

Unter dramatischen Umständen ist ein kanadischer Schauspieler ums Leben gekommen - er wurde nur 46 Jahre alt.

lin