Von Hotel abgewiesen: Stefan Mross muss nachts 700 Kilometer nach Hause fahren

Von: Elena Rothammer

Stefan Mross wollte eigentlich nach seinem Auftritt bei der „Schlagernacht“ in Essen in einem Hotel nächtigen. Der Schlagerstar wurde allerdings knallhart abgewiesen und durfte auch nicht auf einen Promi-Bonus hoffen.

Essen – Am 16. September fand in Essen die „Schlagernacht“ statt. Auch Stefan Mross (47) stand auf der Bühne und war eigens für das Event mit dem Auto angereist. Seine Reisegesellschaft: Partnerin Eva Luginger (35) und Dackeldame Luna. Als der Schlagerstar vor Ort jedoch in sein gebuchtes Hotel einchecken wollte, folgte das böse Erwachen: Er wurde knallhart abgewiesen.

Stefan Mross und Eva Luginger durften mit Hund nicht in das gebuchte Hotelzimmer

Hinter dem Star-Trompeter liegen schwere Monate. Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) wurde ihm auch noch eine Alkoholsucht nachgesagt. Stefan Mross selbst witterte eine regelrechte Hetz-Kampagne gegen ihn. Jetzt musste er sich erneut einiges gefallen lassen – an der Hotelrezeption.

Gegenüber wa.de berichtete „Schlagernacht“-Veranstalter Rudolf Hauptmann: „Stefan Mross ist bereits beim Einchecken am Nachmittag vor der großen ‚Schlagernacht‘ vom Hotel abgewiesen worden.“ Der Grund: Hunde seien dort nicht erlaubt – egal in welcher Größe. „Dabei hat Stefan ja jetzt keinen großen Rottweiler oder einen Schäferhund“, betonte der Unternehmer. Selbst für Dackeldame Luna wurde aber keine Ausnahme gemacht.

Stefan Mross‘ Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Stefan Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Stefan Mross abgewiesen: Hotelsprecher äußert sich

Ein Hotelsprecher betonte, den Vorfall zu „bedauern“. Von einem Hund sei im Vorfeld nicht die Rede gewesen. „Den Vorschlag der Kollegin, den Hund anderweitig unterzubringen, hat bei Herrn Mross keinen Anklang gefunden, sodass dieser das Hotel wieder verlassen hat“, so der Sprecher. Für Mross bedeutete das, dass er nachts noch 700 Kilometer mit dem Auto von Essen ins Chiemgau fahren musste.

Stefan Mross wollte eigentlich nach seinem Auftritt bei der „Schlagernacht“ in Essen in einem Hotel nächtigen. Weil er seine Hündin dabei hatte, wurde der Schlagerstar allerdings eiskalt abgewiesen. © IMAGO / HOFER & Facebook / Stefan Mross

Verwendete Quellen: wa.de