Nach dramatischer Verfolgungsjagd: Meghan und Harry trauen sich erstmals wieder nach New York

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Bei ihrem letzten Besuch in New York kamen Meghan Markle und Prinz Harry mit dem Schrecken davon. Jetzt kehren sie in den Big Apple zurück. Diesmal hoffentlich ohne Taxi-Horror und in eigener Sache.

New York – Die nervenaufreibende Verfolgungsjagd dürfte Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) noch in den Knochen sitzen. Doch für die gute Sache jetten sie am 10. Oktober wieder nach New York. Wie People exklusiv berichtet, werden die Sussexes am Welttag der seelischen Gesundheit ihre erste persönliche Veranstaltung der Archewell-Foundation ausrichten.

Zum Welttag der psychischen Gesundheit wollen Harry und Meghan ihre eigene Veranstaltung ausrichten

Die Gründung der Sussexes bietet unter anderem Eltern eine Plattform, die sich mit psychischen Problemen im digitalen Zeitalter auseinandersetzen. Kaum dem royalen Alltag entflohen, war die Förderung der Gemeinschaft, der Aufbau einer besseren Online-Welt und die Wiederherstellung des Vertrauens in Informationen den Wahl-Kaliforniern mit royalen Wurzeln eine Herzensangelegenheit. Sie wurden zu den wichtigsten Säulen der Archewell-Foundation, die Prinz Harry und Meghan im Jahr 2020 ins Leben riefen.

Harry und Meghan in Düsseldorf – ihr Besuch in Deutschland in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Reise zum Elterngipfel ihrer Gründung ist Meghans und Harrys erster Trip nach New York City nach den Ms. Foundation Women of Vision Awards im Mai, bei denen die Herzogin von Sussex geehrt wurde. Bei der Taxifahrt der Gala zum Hotel kam es jedoch zu einer schrecklichen Treibjagd. Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex erklärte tags darauf, dass das Paar sowie Meghans Mutter Doria Ragland (67) in eine „fast katastrophale Verfolgungsjagd mit einem Ring hochaggressiver Paparazzi“ verwickelt worden seien.

Meghan und Harrys Erfahrungen und frühere Engagements In ihrer Ankündigung auf der Website der Archewell-Foundation erklärten Prinz Harry und Meghan, sie hätten „aus erster Hand erfahren, welche Erfahrungen diese Generation mit sozialen Medien und gesellschaftlichem Druck mache und wie sich dies auf das psychische Wohlbefinden auswirke. Vor ihrer Abkehr von den Royals haben sich der Herzog und die Herzogin von Sussex mehrfach für psychische Gesundheit engagiert, angefangen bei einem Gespräch am Strand mit OneWave, einer australischen Surfgruppe, die sich der Sensibilisierung für die psychische Gesundheit verschrieben hat, bis hin zu einem Besuch bei Waves for Change, einer Organisation, die lokale Mentoren unterstützt, die gefährdeten jungen Menschen in unterversorgten Gemeinden in Südafrika psychologische Unterstützung gibt.

Nochaggressive Paparazzi hätten das Herzogspaar beim letzten New York Besuch verfolgt

Der später befragte Taxifahrer konnte nur bestätigen, dass seine drei Fahrgäste „nervös“ gewirkt hätten. Schauspielerin Whoopi Goldberg (67) steuerte ungefragt bei, dass wilde Fahren in den verstopften Straßen der Metropole kaum möglich seien. Daraufhin hatte sich jedes noch so kleine Revolverblättchen eine Meinung über die vermeintlich von Meghan und Harry dramatisierte Fahrt im Yellow Cab erlaubt.

Beim letzten Besuch in New York kam es zu der Unglücks-Taxi-Fahrt. Meghan und Harry waren zu den „Women of Vision Awards“ in den Big Apple gekommen. Ein Jahr davor waren die Sussexes bei der „Salute to Freedom“ Gala des Intrepid Museums in der Metropole. © Nancy Kaszerman/dpa & picture alliance/dpa/PA Media | Lee Morgan

So oder so: Das Duo wird am 10. Oktober, dem Welttag der seelischen Gesundheit, seine erste persönliche Veranstaltung für die Archewell-Foundation abhalten. Nicht nur wegen der Taxijagd ein denkwürdiger Tag für Meghan Markle. Just ein Jahr zuvor, dem Welttag der seelischen Gesundheit 2022 – hatte die Herzogin von Sussex in ihrem inzwischen eingestellten Podcast Archetypes berichtet, wie Harry ihr eine Überweisung zu einem Psychologen verschafft hatte, als sie an einem persönlichen Tiefpunkt ihres Lebens angekommen war.

„Ich glaube, ich war an meinem schlimmsten Punkt, als ich endlich mit jemandem in Kontakt kam, den mein Mann für mich gefunden hatte, den ich anrufen konnte. Und ich rief diese Frau an“, berichtete Meghan erfrischend offen im Gespräch mit Bollywood-Star Deepika Padukone (37) für eine Folge mit dem Titel „The Decoding of Crazy“ (dt. Die Entschlüsselung des Verrückten). Bleibt zu hoffen, dass es in diesem Jahr zu keiner Hetzjagd durch New York kommt. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, people.com, X (ehemals Twitter) @Teenager Therapy