„Beschütze meine Enkel“: „Eis am Stiel“-Star reist mitten im Krieg nach Israel

Zachi Noy ist nach Israel zurückgekehrt, um nach den Hamas-Angriffen bei seiner Familie zu sein. Der israelische Schauspieler möchte sich insbesondere um seine Enkelkinder kümmern.

Tel Aviv – Die Bilder vom Krieg in Israel sorgen weltweit für Bestürzung. Der israelische Schauspieler Zachi Noy, der erst vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, ist nun in seine Heimat gereist, um nach dem Hamas-Terror bei seiner Familie sein zu können.

Zachi Noy will jetzt für seine Familie da sein

„Ich bin sofort los. Mit ein paar Shirts, ein paar Hosen“, erläutert der als Spaßvogel aus den „Eis am Stiel“-Filmen bekannte Darsteller auf Bild.de-Anfrage. Dem Bericht zufolge habe Noy nur das Nötigste eingepackt, um am vergangenen Sonntag noch zu fliegen. Zuvor hatten Hamas-Terroristen einen Großangriff auf Israel gestartet. „Ich bin vielleicht alt und dick, aber ich beschütze meine Enkel“, erklärt der ehemalige Soldat.

Um nach den Hamas-Angriffen bei seiner Familie zu sein, ist Zachi Noy nach Israel gereist. Dort will sich der Schauspieler nun insbesondere um seine Enkel kümmern.

Zuvor habe er „Baloo den Bären im ‚Dschungelbuch‘ auf den Theater-Bühnen gespielt“, sei „entspannt zwischen Israel und Deutschland hin- und hergeflogen“ oder auch „mit fröhlichen Liedern auf Partys aufgetreten“. Doch die Lage sei mittlerweile eine ganz andere.

Zachi Noy war froh, seine Frau zu sehen

Die ersten Angriffe habe Noys Familie glücklicherweise unverletzt überstanden. „Sie waren während der Angriffe in einem Luftschutzbunker“, erklärt der Schauspieler. „Ich war froh, meine Frau Miri zu sehen. Sie hat mich bei der Heimkehr am Tor empfangen.“ Er und seine Familie leben in der Nähe von Tel Aviv.

„Jetzt müssen wir uns wieder umstellen", erzählt Noy. „Dabei wünschen wir uns doch alle Frieden für Israel. Ich bin jetzt für meine Enkelkinder da. Meine Mädchen bekommen ihren Opa." Der Schauspieler hat einen Sohn und eine Tochter. Laut des Berichts besitzt er vier Enkelkinder. Auch Sonya Kraus hat den Krieg in Israel hautnah miterlebt.