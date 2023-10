Deutliche Worte: Ikke Hüftgold schießt nach Vorwürfen von Michael Wendler zurück

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Michael Wendler teilt in seinem Podcast gegen Ikke Hüftgold aus. Das lässt der Ballermannstar natürlich nicht auf sich sitzen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA macht er jetzt mehr als deutlich klar, was er vom Wendler hält.

München – Der Schlagabtausch zwischen Michael Wendler (51) und Ikke Hüftgold (47) geht in die nächste Runde. Nachdem der Skandalmusiker in seinem Podcast mit dem Ballermannstar abrechnete, schießt Ikke Hüftgold nun zurück. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät Ikke Hüftgold, dass er Michael Wendler als Kollege einmal sogar geschätzt habe, macht aber gleichzeitig klar, dass er Konsequenzen für seine Aussagen fordert.

Michael Wendler hält Ikke Hüftgold für „niederträchtig“: Nun schießt der Schlagerstar zurück

Das Comeback von Michael Wendler sorgt schon seit Monaten für Schlagzeilen. Seine Kollegen haben nun Zweifel geäußert, dass er es tatsächlich wieder auf die große Bühne schaffen kann – darunter auch Ikke Hüftgold. Das habe Michael Wendler schwer getroffen, immerhin kennen sich die beiden persönlich, wollten vor ein paar Jahren sogar zusammenarbeiten. Was Ikke Hüftgold „jetzt so von sich gibt, ist einfach nur niederträchtig“, so Michael Wendler in seinem Podcast.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

Doch was sagt Ikke Hüftgold zu den deutlichen Worten von Michael Wendler? IPPEN.MEDIA hat nachgefragt und prompt eine genauso deutliche Antwort bekommen. „Wendler ist eigentlich jemand, den ich früher für seinen ungewöhnlichen Weg und seine freundliche Art geschätzt habe. Aber man kann den Menschen halt auch nicht in den Kopf schauen“, gibt Ikke Hüftgold zu denken.

„In Kombination mit Laura war er für die Medien und unsere Branche natürlich interessant. Tatsächlich gab es Gespräche für eine Zusammenarbeit und das Potenzial lag 2019 aus meiner Sicht deutlich mehr bei Laura Müller als bei ihm. Rückblickend bin ich sehr froh, dass wir damals geschäftlich nicht zusammenfanden. Denn ihm scheint 2020 ordentlich was auf den Kopf gefallen zu sein“, so der Ballermannstar.

Michael Wendler – wie erfolgreich war er in den Charts? Insgesamt viermal gelang Michael Wendler der Sprung in die Top 10 der deutschen Albumcharts: Die höchste Platzierung dort verzeichnete der Schlagerstar 2012 mit seinem Studioalbum „Spektakulär“ (Platz 6). Für seine Musikverkäufe wurde der Sänger hierzulande mit insgesamt fünf Goldenen Schallplatten bedacht, darunter für seine Durchbruch-Single „Sie liebt den DJ“ (2007).

Deutliche Worte von Ikke Hüftgold: Michael Wendler gehöre zu den „dummen und gewissenlosen Menschen“

Man hat sich als Kollegen also tatsächlich einmal geschätzt. Mit seinem fragwürdigen Verhalten und seinen problematischen Aussagen in den letzten Jahren habe sich Michael Wendler aber selbst ins Aus geschossen. „Während der Corona-Krise repostete Wendler nicht nur diesen Satz von Attila Hildmann: ‚Die BRD-Juden killen erst deine Großmutter mit der Spritze und plündern dann ihre Altersvorsorge! Deutscher, du tust mir unendlich leid! Was haben sie mit dir gemacht, verdammt‘. Bei RTL flog er raus, weil er Deutschland mit einem KZ verglich. Zudem trat er mit unmöglichen Aussagen gegen unsere Demokratie und unser Land und wollte schließlich auch laut eigener Aussage Deutschland für immer den Rücken kehren“, fasst Ikke Hüftgold die Skandale von Michael Wendler zusammen.

Michael Wendler teilt in seinem Podcast gegen Ikke Hüftgold aus. Das lässt der Ballermannstar natürlich nicht auf sich sitzen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA macht er jetzt mehr als deutlich klar, was er vom Wendler hält. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Future Image

Für Ikke Hüftgold ist eins klar: Michael Wendler sollte die Konsequenzen für sein Handeln tragen. „Nach allem, was Michael Wendler öffentlich von sich gegeben hat, sollte man ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen und die Einreise verweigern! Denn bis heute kam keine Einsicht und keine Entschuldigung. Er gehört zu den dummen und gewissenlosen Menschen, die Parteien wie der AFD den Nährboden liefern! Wer Wendler bei seinem Comeback unterstützt, der unterstützt auch den Rechtsextremismus“, so die deutlichen Schlussworte von Ikke Hüftgold.

Deutliche Worte von Ikke Hüftgold: Michael Wendler gehöre zu den „dummen und gewissenlosen Menschen.“ © IMAGO/nicepix.world

Nicht nur Ikke Hüftgold bekommt von den Wendlers ordentlich eingeheizt, sondern auch die Produktion von „Goodbye Deutschland“. Michael Wendler und Laura Müller wurden vor einigen Jahren vom VOX-Kamerateam begleitet – eine Erfahrung, die sie heute bereuen. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Ikke Hüftgold