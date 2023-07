Naddel und Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann starten im TV durch

Von: Lukas Einkammerer

Als Duo wollen es Naddel und Patricia Blancos Ex Andreas Ellermann weit bringen. Die nächsten Auftritte im Fernsehen konnten sie bereits klarmachen.

Hamburg – Im Leben von Nadja Abd el Farrag (58) ging es in den letzten Monaten ziemlich turbulent zu, mittlerweile scheint die Ex von Poptitan Dieter Bohlen (69) aber endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ein Mann, der ihr mit Rat und Tat zur Seite steht, ist Millionär Andreas Ellermann. Mit dem Hamburger Unternehmer will „Naddel“ nun so richtig durchstarten – und kehrt schon bald ins Fernsehen zurück.

Duo auf Erfolgskurs? Naddel und Andreas Ellermann machen Fernsehauftritte klar

Lange Zeit lebte Naddel von der Öffentlichkeit zurückgezogen und hatte jüngst auch mit schweren, finanziellen Problemen zu kämpfen. Mit Andreas Ellermann will sie sich nun eine neue Existenz aufbauen – auch wenn dessen Ex-Verlobte Patricia Blanco (51) den beiden das Leben zur Hölle macht. Das große Naddel-Comeback ist dennoch in vollem Gange und könnte nach dem Auftritt in der Sat.1-Sendung „Volles Haus“ im Juni schon bald weiter Fahrt aufnehmen.

Wie Andreas Ellermann in seiner Instagramstory bekannt gibt, geht es für ihn und Nadja zurück ins Fernsehen. „Geiler Abend“, schreibt der Selfmade-Millionär und Entertainer zu einem Video, in dem die Halb-Sudanesin einen regelrechten Freudentanz aufführt, „Naddel und Ellermann zwei TV-Shows bestätigt!“ Um welche Formate es sich dabei genau handelt, verrät der leidenschaftliche Hut- und Capträger aber noch nicht.

Premiere beim „Schlagermove“: Naddel und Andreas Ellermann starten als Schlager-Duo durch

Neben dem Trennungs-Drama zwischen Andreas Ellermann und Patricia Blanco, in das Naddel unfreiwillig mit hineingezogen worden ist, sorgt das furiose Duo auch musikalisch für Schlagzeilen. Denn Naddel und Andreas wollen als Schlagerstars durchstarten und teilen in den sozialen Medien bereits fleißig Eindrücke aus dem Studio – die bei den Fans sehr gut anzukommen scheinen. „Das klingt super! Ihr beide macht das toll!“ und „Bin erstaunt, klingt wirklich gut“, lobten einige Follower eine Coverversion von „Fiesta Mexicana“ der beiden.

Ihre Gesangskünste können die beiden noch diese Woche (7. und 8. Juli) beim „Schlagermove“ unter Beweis stellen, bei dem sie auf dem Truck der BILD-Zeitung auftreten werden. Nach scharfer Kritik, weil sie unangeschnallt im Auto saß, nimmt Andreas Ellermann Naddel derweil in Schutz. Verwendete Quellen: Instagram.com